Блінкен про "червоні лінії" Росії: НАТО є оборонним Альянсом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters NEXT .

Він зазначив, що єдина агресія, яку бачили в цьому регіоні в останні роки виходила з боку Росії: спочатку щодо Грузії, а потім - України.

Таким чином він прокоментував заяви про те, що Москва вважає "червоними лініями", зокрема, подальше наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів і розміщення на території України ударних комплексів, а також гіперзвукової зброї.

"Він зазначив, що НАТО є оборонним Альянсом, який не націлений на Росію, і який не вдаватиметься до агресивних дій проти РФ", - заявив він.

Держсекретар США також заявив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден переговорить з президентом Росії Володимиром Путіним в дуже недалекому майбутньому.