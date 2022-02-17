Блінкен і глава МЗС Естонії вимагають від Росії негайних кроків з деескалації

Таллінн і Вашингтон закликали Росію до негайної деескалації кризи навколо України. Сторони висловили прихильність єдності НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністра закордонних справ Естонії Ева-Марії Лійметс і держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Лійметс і Блінкен обговорили поточну ситуацію з безпекою в Європі, позицію східного крила НАТО в області стримування і оборони, а також двосторонні відносини між Естонією і США.
"Російська Федерація має зробити негайні кроки. У тому числі з повернення всіх військових частин і озброєнь, підведених до кордонів поблизу України, вивести з Білорусі військові частини і озброєння на місця їхньої постійної дислокації, довести прихильність пошуку дипломатичного рішення шляхом діалогу з США, НАТО і ОБСЄ", - заявили Лійметс і Блінкен.
Вони підтвердили свою прихильність Вашингтонському договору, зобов'язалися і далі зміцнювати позиції НАТО в області стримування і оборони. Сторони також зазначили, що регулярні консультації стратегічного рівня між США та Естонією з питань безпеки в регіоні триватимуть.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін і його колеги з Франції, Німеччини та Великобританії обговорили в середу на зустрічі в Брюсселі російську ескалацію навколо України. Також підіймалася тема єдності НАТО.