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Блинкен поможет с дипломатическими переговорами по ситуации в Карабахе, - Reuters

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Госсекретарь США Энтони Блинкен в течение 24 часов может принять участие в дипломатических мероприятиях по напряженности между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источника агентства, Соединенные Штаты ведут дипломатические контакты после того, как во вторник Азербайджан начал "антитеррористическую деятельность" в регионе Нагорного Карабаха.

В переговорах также может принять участие и госсекретарь Блинкена.

Что этому предшествовало

Сегодня Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

В Карабахском регионе сообщили, что российские миротворцы скрылись после начала антитеррористической операции. При этом спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что Баку якобы не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах. Там призвали прекратить боевые действия.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе.

Позже власти Азербайджана озвучили условие для прекращения "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе - армянские силы в регионе должны сдаться.

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АзербайджанЭнтони БлинкенАрменияНагорный Карабах