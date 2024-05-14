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Блинкен подробно рассказал о плане США, который поможет Украине "крепко стоять на ногах"

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки имеют план, как обеспечить, чтобы Украина "крепко стояла на своих ногах" в военном, экономическом и демократическом аспектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время выступления в Киевском политехническом институте.

Первый пункт

По его словам, необходимо обеспечить Украину всем необходимым для успеха на поле боя. 

Блинкен перечислил уже достигнутые Украиной успехи: освобождение половины захваченной РФ территории, вытеснение Черноморского флота оккупантов из Черного моря и прочее. 

"Наша общая задача - обеспечить стратегическое преимущество Украины, чтобы она не только достигала успеха на поле боя сейчас, но и могла сдерживать и отражать атаки в будущем. Как говорил президент Байден, мы хотим, чтобы Украина победила, и мы обязались помочь ей победить", - сказал Блинкен. 

Второй пункт

Госсекретарь заявил, что важно поддерживать экономику Украины, которая должна "не только выживать, а процветать". 

Здесь тоже Блинкен перечислил достижения, которых в 2023 году смогла достичь украинская экономика: рост ВВП на 5%, рост частных инвестиций на 17% и тому подобное. 

А сейчас страны "Большой семерки" продвигают различные трансформационные проекты в различных отраслях экономики Украины. Он подчеркнул, что это нужно делать не после войны, а уже сейчас.

Третий пункт

Блинкен рассказал о важности поддержки демократии в Украине, ведь необходимо не просто проводить реформы, а обеспечивать их имплементацию и влияние на жизнь людей.

"Победа на поле боя позволит Украине не стать частью России. Победа в войне с коррупцией обезопасит Украину от того, чтобы стать подобной России", - добавил он. 

Блинкен подчеркнул, что несмотря на постоянный рост Украины в рейтинге Transparency International, еще нужно "сделать много работы", поскольку 8 из 10 украинцев считают, что для элиты действуют одни законы, а для всех остальных - другие. 

Госсекретарь также перечислил основные аспекты, которые Украина должна укреплять в борьбе с коррупцией: независимое правосудие, свободная пресса и свободные выборы, гражданское общество, независимые антикоррупционные активисты, прокуроры и судьи.

Что еще сегодня говорил Блинкен

Во время своего выступления госсекретарь также рассказал, что США хотят заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Она будет направлена на поддержку украинской безопасности и укрепление ВПК.

Кроме того, он пояснил, что НАТО повысит свою роль в процессе интеграции Украины в Североатлантический альянс, что в будущем приведет к ее полноценному вступлению.

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