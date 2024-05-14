Блинкен раскрыл содержание соглашения о безопасности между Украиной и США

Соединенные Штаты Америки хотят заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Оно будет направлено на поддержку украинской безопасности и укрепление ВПК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время выступления в Киевском политехническом институте.

"В нашем соглашении, рассчитанном на 10 лет, США будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей, от ПВО до дронов и до разминирования", - сказал он.

По его словам, если Россия или кто-то еще нападет на Украину, то США немедленно будут сотрудничать с Украиной на самом высоком уровне, чтобы скоординировать, как страна может отразить угрозу.

Госсекретарь добавил, что двустороннее соглашение с США также будет направлено на укрепление украинского ВПК, чтобы Украина могла производить артиллерийские снаряды, средства ПВО и другие критически важные вооружения.