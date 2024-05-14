Блинкен раскрыл содержание соглашения о безопасности между Украиной и США
Соединенные Штаты Америки хотят заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Оно будет направлено на поддержку украинской безопасности и укрепление ВПК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время выступления в Киевском политехническом институте.
"В нашем соглашении, рассчитанном на 10 лет, США будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей, от ПВО до дронов и до разминирования", - сказал он.
По его словам, если Россия или кто-то еще нападет на Украину, то США немедленно будут сотрудничать с Украиной на самом высоком уровне, чтобы скоординировать, как страна может отразить угрозу.
Госсекретарь добавил, что двустороннее соглашение с США также будет направлено на укрепление украинского ВПК, чтобы Украина могла производить артиллерийские снаряды, средства ПВО и другие критически важные вооружения.
Гарантии безопасности от США
Украина уже работает с США над конкретным текстом документа по безопасности. Президент Владимир Зеленский заявлял, что соглашение должно быть действительно образцовым, которое будет соответствовать силе американского лидерства.
Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что страна хочет финализировать заключение двустороннего соглашения о безопасности уже в этом месяце.
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