Блинкен анонсировал новости о ПВО для Украины перед саммитом НАТО

В ближайшее время могут появиться новости о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Они ожидаются до саммита НАТО 9-11 июля.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
По словам Блинкена, успех для Украины - это возможность "стоять на собственных ногах" в военных, экономических и демократических вопросах. При этом в краткосрочной перспективе одна из составляющих украинского успеха - сильная система противовоздушной обороны.
Госсекретарь отметил, что в экономике Украины есть чрезвычайный потенциал при условии инвестиций. И чтобы его раскрыть, необходимо обеспечить противовоздушную оборону, она будет защищать территории, в которые инвестировали.
"Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, накануне саммита НАТО на следующей неделе", - рассказал глава Госдепа.
Также он добавил, что самостоятельная в демократической, экономической и военной сферах Украина станет "самым сильным ответом" российскому диктатору Владимиру Путину.
Напомним, последнее время украинские чиновники призывают западных союзников передать дополнительные системы ПВО, которые могут сбивать баллистические ракеты. Речь о Patriot и SAMP/T.
Недавно источник РБК-Украина в Минобороны Израиля рассказал, что его страна в ближайшее время может принять решение о передаче Украине систем Patriot при посредничестве США.
По информации западных СМИ, Израиль может предоставить восемь батарей Patriot, которые усилят противовоздушную оборону Украины.
Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.