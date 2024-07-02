Блинкен анонсировал новости о ПВО для Украины перед саммитом НАТО

По словам Блинкена, успех для Украины - это возможность "стоять на собственных ногах" в военных, экономических и демократических вопросах. При этом в краткосрочной перспективе одна из составляющих украинского успеха - сильная система противовоздушной обороны.

Госсекретарь отметил, что в экономике Украины есть чрезвычайный потенциал при условии инвестиций. И чтобы его раскрыть, необходимо обеспечить противовоздушную оборону, она будет защищать территории, в которые инвестировали.

"Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, накануне саммита НАТО на следующей неделе", - рассказал глава Госдепа.

Также он добавил, что самостоятельная в демократической, экономической и военной сферах Украина станет "самым сильным ответом" российскому диктатору Владимиру Путину.