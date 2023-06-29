Блинкен анонсировал "прочный" пакет поддержки Украины на саммите НАТО

"Есть две вещи, которые я считаю важными. Во-первых, вы увидите на саммите НАТО очень прочный пакет для Украины, политический и практический", - сказал он в беседе с президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаассом.

При этом в Вашингтоне пока не вдаются в подробности относительно данного пакета.

"Не буду забегать вперед, где мы приземлимся в Вильнюсе, но я в этом уверен", - добавил Блинкен.

Также он отметил, что ряд государств "смотрят... что мы можем сделать с тем... что должно помочь Украине нарастить свой долгосрочный потенциал сдерживания и обороны".

Ожидания Украины от саммита в НАТО

На предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля Украина хочет получить политическое решение по поддержке вступления страны в НАТО, понимая, что присоединиться к блоку сможет только после завершения боевых действий.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, государство ожидает получить конкретные решения относительно своего будущего в НАТО, а также гарантии безопасности до членства в Альянсе.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

Добавим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед этим призвал к решающим решениям о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Между тем, в НАТО уже рассматривается несколько вариантов гарантий безопасности для Украины. 28 июня премьер Эстонии Кайя Каллас анонсировала "сюрприз" по членству Украины в НАТО на июльском саммите.