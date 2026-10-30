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Блэкаут в Днепре: в городе остановился весь электротранспорт, действуют экстренные отключения

09:25 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: в Днепре блекаут из-за атак РФ (Getty Images)

В Днепре, прилегающих к областному центру районах, а также в части Павлоградского района, введены экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали серьезные повреждения энергетического оборудования в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Где нет света и почему не действуют графики

Из-за массированных атак российских войск энергетическое оборудование в Днепропетровской области получило серьезные повреждения.

По указанию системного оператора "Укрэнерго" вынужденные ограничения применены в следующих локациях:

  • город Днепр;
  • прилегающие к областному центру районы;
  • часть Павлоградского района.

При использовании экстренных отключений плановые часовые графики не действуют. Электроэнергию могут выключать без предварительного предупреждения стабилизации системы.

Восстановительные работы

Энергетики работали всю ночь и продолжают ликвидировать последствия повреждений. Первоочередная задача специалистов - как можно быстрее заживить объекты критической инфраструктуры (водоканалы, больницы, котельные) и вернуть свет в дома граждан.

Заявление мэрии: система не выдерживает, транспорт остановлен

Мэр Днепра Борис Филатов ранее заявлял о сложной ситуации в энергосистеме города и сообщил об остановке всего электротранспорта.

"К сожалению, в Днепре снова блэкаут. Энергетики всю ночь работали, но система не выдерживает. Я не буду давать публично лишних деталей. Все делают все необходимое. Просто обращаюсь ко всем горожанам. Пожалуйста, если есть возможность - оставайтесь дома , потому что, кроме автобусов ни один электротранспорт не работает: ни трамваи, ни троллейбусы, ни метро", - подчеркнул Филатов.

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