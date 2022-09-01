Завдяки війні в Україні Європа відвикне від російських нафти і газу, - Джонсон

Вторгнення Росії в Україну допоможе всім європейським країнам відвикнути від російських нафти і газу.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ.
"Я думаю, що за підсумком цієї катастрофи путінської війни Європа відвикне від російських вуглеводнів", - заявив Джонсон, виступаючи на атомній електростанції в Східній Англії.
За його словами, Європа більше ніколи не буде такою вразливою щодо шантажу з боку Москви.
Прем'єр-міністр також підкреслив, що Британія та інші країни Європи значно прискорять давно назрілі реформи і кроки, щоб стати енергетично незалежними, зокрема, виправити збиток, який був нанесений атомній галузі за останні роки.
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернувся до британців, закликавши бути готовим до наслідків енергетичної кризи і висловивши впевненість у перемозі України, вторгнення в яку спровокувало цю кризу.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку в липні цього року. Причиною для цього стали звинувачення члена його команди в сексуальних домаганнях до двох чоловіків.
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