Завдяки війні в Україні Європа відвикне від російських нафти і газу, - Джонсон

Вторгнення Росії в Україну допоможе всім європейським країнам відвикнути від російських нафти і газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ .

"Я думаю, що за підсумком цієї катастрофи путінської війни Європа відвикне від російських вуглеводнів", - заявив Джонсон, виступаючи на атомній електростанції в Східній Англії.

За його словами, Європа більше ніколи не буде такою вразливою щодо шантажу з боку Москви.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що Британія та інші країни Європи значно прискорять давно назрілі реформи і кроки, щоб стати енергетично незалежними, зокрема, виправити збиток, який був нанесений атомній галузі за останні роки.