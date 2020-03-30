Верланов: завдяки боротьбі з контрафактом план по акцизах перевиконано майже на 20%

Надходження до загального фонду держбюджету з акцизного податку з лікеро-горілчаної продукції (ЛГП) вже сьогодні становлять 541,4 млн грн, що на 19,2 % (+87,3 млн грн) більше надходжень усього березня 2019 року. При цьому, індикативні показники за березень вже перевиконано на 18,3 % (+83,8 млн гривень). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС.

Таким чином, як наголосили у податковій, станом на 30 березня індикативні показники з акцизного податку з ЛГП за І квартал вже виконано на 100,9 % (+11,1 млн грн).

"Посилення контролю за виробництвом лікеро-горілчаної продукції плюс системна боротьба з контрафактним алкоголем у роздрібній мережі, яку ми вели протягом останніх трьох місяців, дали результат. Заходи, проведені податковою разом з правоохоронними органами та місцевою владою, привели до стрімкого збільшення бюджетних надходжень від акцизного податку", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

Окрім того, за його словами, детінізація ринку горілчаних виробів важлива не тільки з точки зору наповнення бюджету. "Виробництво та торгівля контрафактом - це ще й пряма небезпека для здоров’я споживачів", - додав очільник податкової.

Повідомляється, що з моменту свого створення у грудні 2019 року Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Державної податкової служби розпочав системну боротьбу з нелегальним виробництвом та обігом лікеро-горілчаної продукції (ЛГП). Як результат, значно зросли надходження до бюджету акцизного податку від ЛГП.

Нагадаємо, у березні план з надходжень акцизного податку зі спирту до бюджету вже перевиконано майже у 6 разів.