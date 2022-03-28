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Бізнеси SCM направили 86,5 млрд гривень податків до бюджету за 2021 рік

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Понеділок 28 березня 2022 19:01
Бізнеси SCM направили 86,5 млрд гривень податків до бюджету за 2021 рік Фото: бізнеси SCM направили 86,5 млрд гривень податків до бюджету за 2021 рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Бізнеси SCM направили 86,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів України всіх рівнів за 2021 рік. Це на 76% більше, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У тому числі за 2021 рік до центрального бюджету України було направлено 73,3 мільярда гривень податків (на 84% більше, ніж за 2020 рік).

Відрахування до місцевих бюджетів зросли на 42% і склали 13,1 мільярда гривень.

Інвестиції в модернізацію та основні фонди зросли на 75% - до 44,8 мільярда гривень у порівнянні з 2020 роком.

Фінансування соціальних програм склало 13,2 мільярда гривень. З них найбільшими статтями стали охорона навколишнього середовища - майже 8 мільярдів гривень, і безпека праці - майже 3,5 мільярда.

Українські бізнеси SCM у 2021 році направили рекордну суму податків за свою більш ніж 20-ти річну історію. 86 млрд грн.Разом з капітальними інвестиціями та соціальними інвестиціями SCM, наш внесок у розвиток України торік перевищив 140 млрд грн.

Нагадаємо, SCM - міжнародна інвестиційна компанія, представлена в 7 країнах Європи та Північної Америки. Галузеві холдинги та виробничі активи SCM працюють у гірничо-металургійній, енергетичній, банківській, телекомунікаційній, мас-медійній, транспортній, сільськогосподарській, страховій та інших сферах.

У портфель SCM входять "Метінвест", ДТЕК, ПУМБ, "Укртелеком", "Медіа група Україна", UMG Investments," Лемтранс", ЕСТА, HarvEast, АСКА, АСКА-Життя та інші. Всього понад 500 компаній і підприємств, на яких працюють близько 200 тисяч осіб.

Кінцевим бенефіціаром SCM є бізнесмен Рінат Ахметов.

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