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Бизнесу в Украине сегодня будут выключать свет: в какие часы

Фото: в Украине будут отключать свет для бизнеса 24 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине 24 апреля будут выключать свет для бизнеса. Электроэнергии не будет пять часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" сообщает, что сегодня, 24 апреля, с 17:00 до 22:00 будут применены контролируемые ограничения энергоснабжения промышленных потребителей (графики ограничения мощности)", - говорится в сообщении.

В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса ограничиваться не будет.

"Ограничения потребления для бизнеса и промышленных предприятий будут равномерно распределены по всем регионам Украины", - добавили в "Укрэнерго".

Причина ограничения

Необходимость ограничения энергоснабжения, как отмечается, это следствие российских массированных ракетных и дроновых атак на украинские электростанции. Из-за ухудшения погодных условий в Украине значительно возросло потребление электроэнергии. В энергосистеме сохраняется недостаток мощности.

"Просим всех потребителей бережливо потреблять электроэнергию. А промышленность и бизнес - максимально привлекать импорт электроэнергии и альтернативные источники питания", - добавили в "Укрэнерго".

Ситуация со светом в Украине

В последние дни в энергосистеме Украины наблюдается дефицит. 24 апреля - не исключение. В частности, уровень потребления сегодня выше, чем в тот же период 23 апреля. Причем, дефицит в энергосистеме будет сохраняться в течение суток.

Напомним, 18 апреля из-за значительных повреждений энергообъектов и снижения температуры применялись ограничения для промышленности. После этого они применялись и 19 апреля. И хотя бытовых потребителей эти ограничения не касаются, не лишним будет экономить свет с 19:00 по 22:00.

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