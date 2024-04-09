Для бизнеса и семьи: ТОП-5 легких коммерческих фургонов на украинском рынке

Трудно найти тип авто, который в большей степени соответствовал бы названию "универсал", чем легкие коммерческие фургончики с высокой крышей. Именно поэтому их покупают и для бизнес-перевозок, и для семейных нужд, а часто и для первого, и для второго одновременно.

Универсальность этих практичных и удобных автомобилей трудно переоценить. Все, что они делают в плане перевозок, у них получается наилучшим образом. Если они перевозят груз – он может быть и тяжелым (до 600 – 900 кг), и объемным (до 3000 л). А если в них катаются пассажиры – то и в большом количестве (до 7 человек), и с достаточным комфортом. Благодаря "легковому" характеру эти машины хорошо подходят и для современного города, и для далекой глубинки, и для дальних путешествий по загородным автомагистралям.

Легкие фургончики (стоит ли напоминать, почему их часто называют "пирожками"?) можно выбрать с разной конфигурацией внутреннего пространства: грузовой фургон, грузопассажирский фургон или пассажирский универсал – тогда к характеристике часто добавляют "с высокой крышей".

Последние два варианта исполнения на большинстве машин в Украине – не заводские, это от рождения грузовые фургоны, переоборудованные в "пассажиров" в условиях местных мастерских. Главный недостаток таких “самоделок” в том, что часто они не имеют тех возможностей трансформации салона, которые предлагает пассажирская машина в заводском исполнении. К тому же, нештатно оборудованный салон может иметь худшие показатели пассивной безопасности в случае ДТП. Но в повседневном использовании грузовые фургоны, превращенные в пассажирские комплектации уже в Украине, вполне приемлемы и большинство пользователей ими довольны.

Также подскажем, что многие модели этих универсалов имеют удлиненную версию кузова – более вместительную и более грузоподъемную.

Volkswagen Caddy (2003–2021 гг.)

Можно сказать, что это эталонный "пирожок". При всех чисто грузовых достоинствах он имеет выносливую и долговечную конструкцию, за что в первую очередь и ценится среди автомобилистов. Среди его других преимуществ – широкий выбор двигателей. В первую очередь это дизели: и хрестоматийные атмосферники, и "вечные" насос-форсуночные, и управляемые электроникой агрегаты типа Common Rail. Бензиновых моторов в моторной линейке тоже немало, порядка 5 – 6 моделей. Редкая в классе возможность выбрать заводского "пассажира" с максимально комфортабельным салоном, вплоть до мягкого торпедо. Еще один позитив – широкая доступность сервисной базы и запчастей от разных производителей.

Peugeot Bipper (2008–2017 гг.)

Несколько необычная из-за своих габаритов машинка. Один из особо компактных коммерческих автомобильчиков (длина 3,9 м) имеет приличную грузоподъемность в 610 кг и только заднюю торцевую дверь в грузовом отсеке (объем 2,5 куб.м). Хотя пассажирская версия этого малыша под именем Bipper Tepee имеет еще пару боковых дверей позади. Машинка экономична со всеми доступными двигателями, которых, кстати, немного – два бензиновых и два дизельных. Силовой агрегат "Биперов" из официальной дилерской сети в Украине был бензиновый 1,4-литровый восьмиклапанник, вполне достаточный по мощности (73 л.с.). Дополнительное преимущество малыша, кроме легкости маневрирования в тесных условиях – простота загрузки, ведь высота пола над дорогой совсем невелика – порядка 50 см.

Fiat Doblo (2000–2010 гг.)

Одна из самых дешевых коммерческих машин на рынке, главный козырь которой в конструктивной простоте. Инженеры "Фиата" хорошо умеют обходиться без сложных систем и узлов: моторы, подвеска, трансмиссия здесь самые простые. Вместо этого машина не отличается динамикой и долговечностью, однако, и ремонты тоже недороги. Моторы есть и дизельные и бензиновые, причем на последние можно установить ГБО – если этого не сделали до вас на официальной дилерской СТО перед первой продажей. При желании можно найти полноприводную комплектацию Doblo Adventure; Такая модификация 4x4 официально в Украине не продавалась, но из-за границы они попадают на наш вторичный рынок.

Mercedes-Benz Citan (2012–2021 гг.)

Сразу честно скажем: на самом деле это не столько Mercedes-Benz, сколько Renault Kangoo, от которого "Мерс" имеет минимум отличий. Модель Citan предназначена для тех пользователей, которым принципиально важен бренд. Автомобиль с немецким именем имеет три уровня исполнения – грузовой фургон, грузопассажирский фургон и комфортабельный пассажирский вариант (под названиями Mixto и Citan Kombi). Mercedes-Benz Citan также имеет три варианта длины (3,94 м, 4,32 м и 4,71м) с полезным объемом грузового отсека вплоть до 3,8 куб. м. Двигателей фактически всего два – 1,2-литровый бензиновый с турбиной и 1,5-литровый дизельный в шести вариантах мощности. Благодаря французским корням машина доступна в содержании.

Citroen Berlingo II (2008–2018 гг.)

Французская рабочая лошадка, известная также как Peugeot Partner, отличия от которой символические. Заводская пассажирская версия Berlingo II официально продавалась и в нашей стране, и среди них были очень интересные комфортабельные комплектации со стеклянной крышей. Двигателей у этого "француза" было фактически два, и оба 1,6-литровых: бензиновый атмосферник и дизельный в пяти вариантах мощности. Дизельные агрегаты отличаются экономичностью и неприхотливостью. Стоит знать, что с 2013 года Berlingo II выпускался также в электрической версии, причем вся электрическая начинка у него была от хорошо известного в свое время японского городского компакта Mitsubishi i-MiEV.

Если коротко

В заключение хотим подчеркнуть важный момент выбора. Все указанные модели продавались в Украине официально – и именно к украинским экземплярам следует присматриваться в первую очередь. Ведь среди них много машин с относительно небольшим реальным пробегом – в отличие от экземпляров, пригнанных из Европы, где обычно принято выжимать из машины все соки перед продажей. Что касается условий эксплуатации, то у пирожков украинского происхождения тоже есть преимущества: новыми их часто покупали серьезные компании с большим корпоративным парком, где действовала строгая производственная дисциплина с соблюдением всех требований заводского регламента. Впрочем, в любом случае каждый подержанный экземпляр нужно тщательно изучать перед покупкой.