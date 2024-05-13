Для бизнеса и семьи: ТОП-5 доступных седанов с пробегом на украинском рынке
Кузов седан на сегодняшний день остается наиболее консервативным типом автомобиля, при этом среди потребителей Украины его позиции все еще традиционно сильны. Предложение на вторичном рынке тоже велико, в том числе и в нижних ценовых сегментах. Сегодня мы сделаем обзор самых доступных подержанных седанов.
Про пятерку самых интересных из доступных седанов на украинском вторичном рынке читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации были использованы материалы изданий AutoRia, Autobild и компаний-производителей.
Кузов седан – это тот, у которого отделенный, изолированный от салона багажник с собственной крышкой без окна, а в профиль он демонстрирует все свои три объема – капот спереди, кабину для людей в центре и выступающий грузовой отсек сзади.
Плюс такой архитектуры в большем комфорте пассажиров, получающих более низкий уровень шумов, более быстрый прогрев салона зимой и лучшее охлаждение летом. Концептуально седан когда-то считался наиболее уважаемым и престижным типом авто, но в настоящее время этот признак почти нивелировался, особенно в нижнем ценовом сегменте. Минусы тоже есть: в отличие от хэтчбеков и универсалов, в такой машине труднее разместить габаритные грузы. Также седаны традиционно длиннее своих массовых собратьев – хэтчбеков, в то время как с универсалами они более или менее одинаковы по длине.
По остальным потребительским характеристикам седаны обычно не отличаются от хэтчей и универсалов, с которыми они разделяют техническую базу.
Chevrolet Lacetti (2002 – 2015 гг.)
В нашей стране эта машина известна также как Daewoo Nubira II и Daewoo Lacetti, да и более поздний Ravon Gentra (2015) отличается от Lacetti только отдельными внешними деталями. Но под любым именем это довольно большой, вместительный и комфортабельный автомобиль. Да, он сразу создавался как недорогой, но откровенно бюджетные в нем разве что отделка салона и уровень оснащения. Для Европы машина комплектовалась надежными, долговечными и гибкими по характеристикам бензиновыми двигателями 1,4 л, 1,6 л и 1,8 л, причем у нас наиболее распространены два последних. Трансмиссия встречается как механическая, так и автоматическая. Характерное отличие модели – мягкая подвеска, хорошо поглощающая неровности асфальта.
Daewoo/ЗАЗ Lanos (1998 – 2018 гг.)
Почти десять лет эта всемирная модель была лидером украинского рынка, в стране продано около 370 тыс. экземпляров, абсолютное большинство из которых – именно седаны. Поэтому неудивительно, что выбор машин на рынке огромен. По нынешним меркам салон не очень удобный – имеет низкий потолок и маловато места для ног задних пассажиров, но пятеро взрослых все равно доедут куда надо. Гамма силовых агрегатов хоть и чисто бензиновая, но все равно широкая: 1,3 л, 1,4 л, 1,5 и 1,6 л, трансмиссии были также и автоматические, причем гидромеханические АКП встречаются нескольких моделей. Техника Lanos`а надежна, кузова гниют медленно (особенно корейские и польские), так что выбрать экземпляр в хорошем состоянии все еще не проблема.
Hyundai Accent (2006–2012 гг.)
По большому счету, это прямой конкурент Lanos`а, но в интерьере Accent имеет меньше признаков бюджетности – как минимум комплектации обычно богаче, а интерьер радует более оптимистичной цветовой гаммой. Даже в нынешнем возрасте модель сохраняет достаточно высокий уровень надежности, имеет положительные отзывы относительно коррозионной стойкости кузова. Машина хорошо продавалась в нашей стране, и до сих пор не потеряла статус достойного авто для небольшой семьи. Двигатели – бензиновые 1,4 л и 1,6 л плюс 1,5-литровый дизель. Коробки передач есть и механические, и автоматические, причем АКП (классические гидротрансформаторные) встречаются довольно часто.
Hyundai Elantra III (2000–2011 гг.)
Автомобиль дешевый не потому, что он устаревший или чем-то плох, а потому, что большинство экземпляров на рынке – местного, украинского производства. Под именем Elantra XD это поколение собирали на черкасской площадке завода ЛуАЗ. А вообще-то это всемирная модель, которая продавалась по всему миру, поэтому на самом деле она отнюдь не бедна. Машина в свое время создавалась с оглядкой на американский рынок, поэтому имеет в арсенале мягкую ходовую и бензиновые моторы достаточно большого объема – вплоть до 1,8 и 2,0 литра. Хотя встречаются меньший 1,6-литровый бензиновый агрегат и дизель объемом 2,0 л; коробки как механические, так и автоматические.
Renault Logan (2004–2023 гг.)
В нашей стране распространены Logan двух первых поколений, и в нашем случае принципиальной разницы между ними нет. Несмотря на первоначально бюджетный статус, машина имеет внутри достаточно пространства, а высоко расположенные сиденья и высокая крыша упрощают посадку в салон. Правда, отделку интерьера хочется назвать примитивной – однако это единственный заметный недостаток модели. У обоих Logan просто гигантский багажник (порядка 500 л), но отличаются моторные линейки – у более нового в качестве базового появился даунсайзинговый трехцилиндровый турбомоторчик объемом 0,9 л. Помимо механических коробок передач, использовались автоматические трансмиссии разных типов: классические АКП, вариаторы CVT и роботизированные трансмиссии.
Если коротко
Если не считать наиболее дешевые и наиболее изношенные машины, именно в сегменте седанов представлена наибольшая доля машин в хорошем состоянии. Среднестатистический владелец этого типа кузова не так часто перевозит в машине габаритные и тяжелые грузы, как это делают владельцы универсалов и хэтчбеков. И молодых и горячих драйверов среди владельцев седанов будет меньше. То есть именно среди трехобъемных автомобилей на вторичке проще всего будет найти хорошо сохранившиеся экземпляры – и это еще один аргумент в пользу этого распространенного и заслужено популярного типа кузова.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о простых советах по экономии топлива.