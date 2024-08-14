Бизнесу на деоккупированных и прифронтовых территориях хотят предоставлять налоговые льготы: что известно

По ее словам, в настоящее время продолжается доработка проекта закона "Об основных основах восстановления" согласно предложениям, озвученным всеми причастными к этому процессу стейкхолдерами. Доработке подлежат в том числе и факторы, которые будут влиять на решение о том, какие населенные пункты Украина будет восстанавливать и которые, к сожалению, возможно восстанавливать не будет.

Один из факторов, определяющих возможность восстановления – социально-экономический потенциал общины, который в свою очередь будет зависеть от того, какой бизнес будет работать на ее территории. Соответственно, для него нужно предусмотреть стимулы.

"В это сложное время украинские общины должны сосредоточиться на всесторонней поддержке бизнеса, который не только создает рабочие места, а платя налоги, финансирует расходы, связанные с обороной нашего государства. предусмотрели в законопроекте "Об основных принципах жилищной политики", но мы понимаем, что их может быть мало, поэтому просим приобщиться к их предложению и разработке", - сообщила Елена Шуляк.

Она представила список потенциальных преференций, которые, по мнению разработчиков законопроекта, обеспечат комплексный подход к восстановлению общин, разрушенных во время военных действий. Речь идет о:

Инфраструктурная поддержка - обеспечение доступа к критической инфраструктуре (дороги, электроснабжение, вода, интернет, медицинские и образовательные услуги);

Финансовые стимулы (дополнительные субвенции, гранты или льготное финансирование коммунального и частного сектора) или другие формы финансовой поддержки для предпринимателей, которые решают начать или расширить бизнес на этих территориях;

Налоговые льготы для предпринимателей и физических лиц;

Поддержку инноваций и поощрение инвестиций;

Поощрение местного производства и потребления;

Информационная поддержка предпринимательства и обучения.

"Независимо от того, находятся наши общины во временной оккупации или на этих территориях ведутся боевые действия, или общины прифронтовые, о будущем необходимо думать уже сейчас. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы максимально привлекать жителей и активистов на местах к обсуждению будущего процесса восстановление", - подчеркнула Шуляк.

Парламентарий напомнила, что на нужды восстановления общин предусмотрено почти 1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, которая предусматривает получение Украиной 50 миллиардов евро к 2027 году. Эти средства – 1 млрд евро, пойдут в общины напрямую, поэтому очень важно, чтобы они были максимально готовы для реализации качественных проектов на местах. Для этого общинам нужны люди, имеющие навыки проектного менеджмента, которые знакомы с вопросами экономического характера, взаимодействия с международными партнерами.