Бизнесмен Шапран ведет "Юнигран" к банкротству: в чем риски

Броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран, который теперь руководит подсанкционной бизнес-империей Игоря Наумца "Юнигран", банкротит компанию, которую недавно получило в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В частности, по словам самого Наумца, только в "Юнигране" задолженность перед коллективом превышает 8 млн грн, а в остальных компаниях цифра превышает 10 миллионов. До полномасштабного вторжения и санкций владелец "Юниграна" взял кредит в Европейском Банке Реконструкции и Развития (ЕБРР) почти на 10 млн евро, из которых не выплачено около 7,5 миллиона, что в дальнейшем может стать проблемой для государства.

"Шапран украл фактически все, что не находилось в залоге ЕБРР. То, что находилось в залоге ЕБРР, - конечно, украсть он не смог", - сказал Наумец.

"Сам Сергей Шапран в интервью Nadra.info подтвердил, что "на "Юнигране", по информации Михаила Пышного, осталось активов около 300 млн грн", - говорится в материале.

Как следует из рассказа Наумца, Шапран не только выдавил из схемы его самого, но и в случае с песком - просто переписал долю Пышного через своего нотариуса. В то же время, отмечается, что все вроде бы происходило в рамках закона.

"Мы сначала купили 50%, потом купили у нашего партнера оставшиеся 50%. Есть уставные капиталы - согласно номинальной стоимости долей мы и купили данное предприятие", - говорит Шапран.

Как бы Шапран и его юрист не уверяли, что государство не имело никакого отношения к подсанкционному "Юниграну" и даже теоретически не могло бы зарабатывать с этого актива деньги в бюджет, это является манипуляцией - ведь "на самом деле АРМА неоднократно пыталась прибрать "Юнигран" к рукам".

В то же время, отмечается, что Шапран ранее "хвастался своим партнером - Владимиром Осиповым", который является бывшим депутатом Одесского областного совета. Кроме того, отмечается, что Шапран тесно общался с "различными представителями прокуратуры", которые приезжали от имени Шапрана решать вопросы.

"Был Гуленюк, кажется, Рябенко. Вот такие фамилии звучали. По крайней мере я слышал, что вот эти люди были привлечены к решению вопросов Шапрана", - говорит Наумец.

"Эти активы продавались и закладывались по кредитам и до нас! Потому что людям нужно было платить зарплату, а в компаниях были арестованы счета, и они не имели возможности закрывать свои долги другим путем. Мы получили голые, разобранные автомобили, в которые дальше нужно инвестировать средства", - сказал он.

Наумец же утверждает, что Шапран не спас предприятие, а обокрал его. При чем на крупную сумму - на 200-300 млн грн.

"В песчаном бизнесе "Будиндустрия" на складах лежало около 450 тысяч тонн песка. Даже по скромным подсчетам это - около 90 млн грн. На буровзрывном сервисе, на "Юнигран-Сервисе" размещался тоже большой объем запчастей и сырья - там селитра лежала. И различные средства взрывания тоже на сумму где-то под 90 миллионов. Миллионов 200-300 он украл - это точно", - сказал Наумец.

Впрочем, отмечается, один из главных активов "Юниграна", за который идет спор между Наумцем и Шапраном, - спецразрешения на добычу.

Отмечается, что новосозданную "Коростенскую добывающую компанию" Шапрана начали банкротить. Причем, за мизерный долг - 5 тысяч долларов.

"Схему прокрутили через фирму "МИКАРТ" со столичной регистрацией. В разгар полномасштабного вторжения эту прокладку переписали на госпожу Инну Небесную. Полная тезка этого лица упоминается в почти сотне компаний и имеет большой скандальный шлейф, в том числе и уголовные дела. Из свежего - скандальный ремонт штаба в Николаеве и отжим агропредприятия в Черкасской области. ... И именно у Небесной в августе прошлого года крепкий бизнесмен Шапран решил приобрести станок за четверть миллиона гривен для своей компании по добыче гранита", - говорится в материале.