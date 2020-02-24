Бізнесмен Буткевич розповів про плани щодо розвитку промисловості

Співвласник мережі супермаркетів АТБ Геннадій Буткевич має намір розвивати видобуток і перероблення в Україні урану і рідкоземельних металів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Потрібно підіймати промисловість і вкладати гроші в ті можливості, які є в країні. Ось ми купили родовище на аукціоні. І моя мрія будувати ядерні реактори в Україні", - наголосив Буткевич.

Крім того, в інтерв'ю бізнесмен уточнив, що мова йде про малих ядерних реакторах, і що він вже зустрічався з усіма основними світовими виробниками.

Цим проектом він займається разом з партнерами - Віталієм Якименко та Олександром Настенко, які інвестують в розвідку і розробку родовищ урану і рідкоземельних металів (берилій, цирконій, титан, графіт).

За словами Буткевича, кошти для розвитку цього проекту він отримує від продажу власної нерухомості в США. "У мене є нерухомість в Америці, я зараз її продаю, щоб розвивати напрямок, яким зараз займаюся. У 2012-2013 рр. припадало страхуватися. Купили деякі речі через компанії... все законно", - розповів Буткевич.

Родовища цих мінералів в основному розташовані в Житомирській і Кіровоградській областях. Але процес йде складно, у тому числі з-за опору місцевого населення, яке вважає, що розробка може нашкодити екології.

"Це серйозна справа. Коли ЗМІ пишуть, що у нас один якийсь, ми в чиємусь оточенні. Водночас дозвіл на розвідку родовища урану ми отримували 3 роки. На розвідку! Це зараз я вкладаю гроші, щоб розвідати - як лежить, як краще робити, які запаси, їх якість", - підкреслив Геннадій Буткевич.

Бізнесмен упевнений, що цей напрямок бізнесу може принести набагато більше грошей, ніж мережа супермаркетів АТБ.

"Не можна бути сировинним придатком у розвинених країн. Треба робити додану вартість, переробляти тут і створювати той продукт, який буде мати велику додану вартість", - сказав співвласник АТБ.

При цьому він упевнений, що за енергетикою в Україні велике майбутнє. У країни є все, щоб вона була енергетично незалежною і навіть продавала надлишки.

Буткевич також згадав, що інвестував частину коштів у фонд, створений Іллею Пономарьовим для інвестицій у вуглеводні, але не бере участь в операційному управлінні. Мова про компанії Trident Acquisitions Corp, яка була одним з основних претендентів на газоносну площу Дельфін на шельфі Чорного моря.

Нагадаємо, раніше в статті для РБК-Україна Ілля Пономарьов розповів, що відбувається з конкурсом по СРП на Чорному морі.

Як писало РБК-Україна, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, у 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. У 2017 році зростання склало 0,4%, у 2018 році - 1,6%.