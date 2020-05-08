Бізнесмен Барщовський втратив ще один актив групи T.B. Fruit

Кредитор ФК "Інвестохіллс Веста" стягнув з бізнесмена Тараса Барщовського земельну ділянку, яка є центральним проїздом для транспорту, що прямує на підприємство "Яблуневий Дар". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні документи з реєстру.

Ділянка знаходиться в м. Городок й складається з трьох частин, об'єднаних в одну ділянку площею 0,279 га.

Кредитор отримав земельну ділянку завдяки закону України "Про іпотеку", адже об'єднана ділянка перейшла у статус іпотечного майна, тому на нього поширюються правові наслідки порушення основного зобов'язання.

"Кейс Барщовського - приклад того, що неможливо створити сталий бізнес на боргах, яких уникаєш. Кредитори продовжать системно працювати над тим, щоб на законних підставах повернути борги. Адже саме відповідальне ставлення до боргів є запорукою того, що підприємці та фінансові установи можуть співпрацювати та разом розвивати економіку країни", - заявив засновник ФК "Інвестохіллс Веста" Андрій Волков.

Відзначається також, що Барщовський вже втратив частину майнового комплексу групи компаній T.B. Fruit, а саме, Новоушицький консервний завод (всі споруди заводу), а також об'єкти нерухомості й землі в м. Городок. Загальна сума становить понад 9 млн грн, а втрачених об'єктів нерухомості в Новій Ушиці - майже 18 млн грн.

Нагадаємо, ФК "Інвестохіллс Веста" придбала у листопаді 2019 року на аукціоні ФГВФО права вимоги на кредити підприємств "Яблуневий Дар" і "Танк Транс" на загальну суму 5 750 881 157 грн.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Франківський районний суд Львова задовольнив позов ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до Тараса Барщовського, за участю третьої особи - ТОВ "Яблуневий дар" про стягнення заборгованості.