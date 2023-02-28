Бизнес обратился в ООН и Турцию с призывом разблокировать зерновую инициативу

"Российские инспекторы Совместного координационного центра (СКЦ) искусственно блокируют полноценную работу зерновой инициативы и нарушают свободное судоходство в Черном море. Сейчас 140 судов ожидают проверки СКЦ в Босфоре, а украинские порты работают лишь на 30% своей мощности. море не ограничивается регулярными проверками, при этом объем перевозимых грузов по Азовскому и Черному морям составляет около 250 млн т в 2022 году. Таким образом, бизнес обеспокоен ситуацией, сложившейся в последние месяцы с задержками работы зерновых коридоров Черным морем", - говорится в обращении.

Бизнес-сообщество акцентирует: международные цепи поставок продовольствия и глобальная продовольственная безопасность, включая мировые цены на продовольствие и уровень голода, снова оказались под угрозой из-за искусственного сокращения объемов экспорта украинских зерновых и масличных культур российской стороной. И если бы Инициатива работала слаженно и в полную мощность, общий объем экспорта зерна мог бы быть на 30-40% больше.

Поэтому международное сообщество должно принять меры по прекращению произвола российской стороны и обеспечению стабильной и своевременной работы инспекторов/представителей комиссии, действующих при СКЦ, убеждены предприниматели.

Они также призывают разблокировать украинские порты для всех видов грузов и включить Николаевский морской порт и другие порты и терминалы, расположенные в Бугско-Днепровском канале, к Черноморской зерновой инициативе с целью увеличения пропускной способности для экспорта зерна.

"Нужно обеспечить свободное торговое судоходство в Черном море для всех сторон. Или ввести проверку всех российских судов, плавающих в Черном море, путем создания равных условий для украинского и российского экспорта", - подчеркивается в обращении.

Напомним, ранее вице премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились к международному сообществу с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины.

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