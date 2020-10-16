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Бізнес чекає зростання курсу долара до 29 гривень

Автор: Олександр Білоус

Девальваційні очікування бізнесу погіршуються

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за III квартал 2020 року.

За даними опитування, 62,5% респондентів вважають, що обмінний курс буде коливатися в межах від 28,01 грн/долар до 30,00 грн/долар.

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Таким чином, у порівнянні з попередніми кварталами девальваційні очікування бізнесу погіршилися. У I кварталі 2020 року бізнес закладав курс 26,01 грн/долар, в II кварталі - 28,28 грн/долар.

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 серпня до 3 вересня 2020 року серед керівників 696 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, в II кварталі 2020 року керівники українських підприємств прогнозували середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,28 грн/долар.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2020 році 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар).

Прогноз погоди
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