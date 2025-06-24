Бизнес призвал УЗ отказаться от ручного регулирования тарифов к портам

"Цена вопроса - 700 млн грн: это разрыв в доходах, который возникает, если на более короткое плечо доставки перейдут грузопотоки Одессы и Черноморска. Компенсировать "недополученное" от улучшения инфраструктуры (что, по идее, и должно быть главной задачей для транспортного монополиста) в УЗ предлагают через т.н. выравнивающие коэффициенты и изменение стоимости железнодорожной доставки до крупнейших портов, работающих с экспортными грузопотоками. Эта инициатива сразу вызвала неоднозначную реакцию как у портовых операторов, так и грузоотправителей", - указывают в центре.

По имеющейся информации, коэффициент для порта Южный, который расположен ближе всего по среднему расстоянию транспортировки, составит 1.09, для Черноморска и Одессы - 1.05-1.08. А для дунайских портов, логистика к которым самая длинная, коэффициент планируют оставить без изменений.

"Такой подход не только противоречит экономической логике баланса стоимости и затрат перевозок, но и буквально переворачивает с ног на голову саму концепцию тарифной политики на железнодорожные перевозки, предусматривающую четкую привязку платы за перевозку грузов к расстоянию, которое определяется согласно плану формирования поездов", - указывают в ЦТС.

По мнению соучредителя и одного из акционеров Группы ТИС Олега Кутателадзе, нельзя допускать, чтобы тариф УЗ менялся искусственно, через административное регулирование. Резко против настроены и крупные грузоотправители-экспортеры, ведь именно они в конечном итоге оплачивают и железнодорожные тарифы, и стоимость услуги портовых операторов.

"АрселорМиттал Кривой Рог" усматривает в инициативе УЗ признаки злоупотребления монопольным положением, проявлением дискриминации отдельных участников рынка, нарушением принципов прозрачности и предсказуемости государственной тарифной политики. Кроме того, в компании говорят о вмешательстве в рыночную конкуренцию между портами, что противоречит европейским принципам, закрепленным в Соглашении об ассоциации с ЕС. Особенно, на фоне изменения тарифных расстояний до морских портов Украины, а также общего повышения тарифов на грузовые перевозки", - подчеркнули в ЦТС.

В Центре также отметили, что эта инициатива уже привела к вынужденной переориентации более 500 тыс. тонн грузов из Одесского порта на другие направления, в том числе на автотранспорт, и создала выборочное тарифное давление, примененное только к одному маршруту и нескольким отправителям.

"Повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки для искусственного покрытия задолженности УЗ противоречит задекларированной политике государства по поддержке национального экспорта, поскольку создает стратегические риски не только для нашего предприятия, но и для экспортной составляющей экономики Украины. Таким образом, если нынешняя тарифная политика не будет остановлена, что сейчас воспринимается бизнесом как экономическое давление и дискриминация, то Украина потеряет не только доходы и доверие инвесторов, будет под угрозой сохранения ключевых стратегических отраслей, произойдет массовая переориентация грузов на автотранспорт или на другие рынки", - предупредили в ЦТС.