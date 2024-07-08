Бизнес призвал правительство снизить нормы импорта электроэнергии: иначе придется сокращать производство

Представители крупных компаний горно-металлургического комплекса призвали Кабмин пересмотреть решение об увеличении до 80% доли импорта электроэнергии для стабильного энергоснабжения предприятий. Бизнес считает, что компромиссным решением может стать установление этой нормы на уровне 50%. В противном случае высокая стоимость импортной электроэнергии приведет к сокращению производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации работодателей Украины.

Ключевым фактором влияния импорта электроэнергии является ее стоимость. По словам главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко, стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в Украине самая высокая в Европе. Например, июньская цена на рынке в сутки вперед в Украине составила €112,3/МВт*ч, тогда как в Польше и Германии – €105/МВт*ч и €72,6/МВт*ч соответственно.

По словам Василия Гончарука, директора "Днепропросталь-Энерго", входящего в группу "Интерпайп", стоимость электроэнергии составляет около 25% в себестоимости стальной заготовки, которая в дальнейшем используется для производства основной продукции компании "Интерпайп" – труб и железнодорожных колес.

"Увеличение стоимости электроэнергии ведет к снижению конкурентоспособности на мировом рынке и ставит компанию на грань выживания. Этот факт особенно трагически может ощущаться в прифронтовом Никополе, находящемся под ежедневным обстрелом российских агрессоров. На этом заводе работает около 3000 человек, что составляет 30% сотрудников". Интерпайпу". Нам больно отдавать себе отчет, что и так тяжелая и рискованная работа наших людей в городе на линии фронта находится под угрозой из-за одного решения по импорту электроэнергии", – подчеркнул Гончарук.

По его словам, компания готова продолжать работу, если доля импорта электроэнергии будет снижена до 50%, как это было предусмотрено постановлением Кабмина №1127 от 27.10.2023 г.

!Увеличение себестоимости продукции после повышения квоты импорта до 80% ставит под вопрос экономическую целесообразность нашей компании. Мы просим Минэнерго снизить этот показатель хотя бы до 50%!, – добавил директор "Днепропросталь-Энерго".

По словам Ярославны Блонской, исполнительного директора Ferrexpo, компания столкнулась с большим трудом из-за изменения квоты импорта, что было принято без обсуждения с бизнесом. При этом негативное влияние на компанию оказало падение цен на железорудную продукцию на мировых рынках.

Кроме того, проблемным моментом уже в ближайшей перспективе может стать отмена нормы о 2 классах потребителей электроэнергии, которая сейчас находится на обсуждении. Это может сильно ударить по промышленным потребителям, вынужденным оплачивать инфраструктуру, которой они не пользуются.