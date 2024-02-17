Бизнес призывает власти как можно быстрее вернуть "правки Лозового"

Без этого уголовные производства без уведомления лицу о подозрении и закрытии дела продлятся десятилетиями. При этом – без всякого контроля со стороны судейского корпуса.

В УРБ обеспокоены, что это создает значительный потенциал для злоупотреблений и давления на граждан и бизнес, что «приведет к необоснованному процессуальному принуждению со стороны правоохранителей, которые по-прежнему часто злоупотребляли правом проведения обысков, изъятием имущества и арестом счетов и активов налогоплательщиков».

В настоящее время согласно данным Офиса генерального прокурора уже около 1,1 миллиона незакрытых уголовных производств. В результате принятых изменений в УПК эта цифра вырастет еще больше, что скажется и на качестве расследований, и на инвестиционном климате.

Учитывая потенциальные угрозы прав граждан и инвестиционного климата, в УРБ призвали возобновить судебный контроль за сроками досудебного расследования в уголовных производствах, вернув отмененные нормы.