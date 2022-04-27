Бізнес відновлюється. Кількість відкритих магазинів зросла на 6% у порівнянні з березнем

В Україні протягом другого місяця війни кількість працюючих магазинів збільшилась на 6% у порівнянні з березнем. Про це свідчать дані дослідження Асоціації рітейлерів України, яке проводилось у період з 18 по 21 квітня 2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Асоціації рітейлерів України.

Результати опитування Асоціації рітейлерів України свідчать, що рітейл поступово відновлює роботу торговельних точок. Так, на 56-й день військових дій кількість працюючих об’єктів рітейлу в Україні склала 77% у порівнянні з довоєнним періодом. Це на 6% більше за аналогічний показник минулого місяця. Відповідно, закритими з тих чи інших причин залишаються 23% торговельних об’єктів.

Загальна кількість працюючих торговельних об’єктів в Україні станом на 21 квітня склала 11744 при загальній кількості 15263 магазинів, які працювали до початку війни. Позитивну динаміку у відкритті торговельних точок показали усі сфери торгівлі, крім продуктового рітейлу. Це пояснюється тим, що мережі наразі оптимізують свою роботу.

В інших секторах рітейлу фіксується поступове відновлення роботи. Найбільше у квітні у відносному вимірі відновили роботу мережі сектору jewelry, 85% магазинів яких у березні була закрита. Зараз у сегменті працює 629 торговельних точок проти 194 у березні, що дало 33% позитивної динаміки.

Ще один сектор торгівлі показує значну динаміку у відновленні роботи, але все ще залишається з низьким процентом відкритих торговельних точок відносно довоєнного періоду - роздрібна торгівля одягом та взуття: 234 відкритих магазини у квітні проти 142 відкритих магазинів у березні.

Повільно відновлюється робота розважальних центрів, 87% яких не працювало у березні, зараз цей показник дещо покращився – до 72%.

Сектор торгівлі побутовою технікою та електронікою у березні мав 56% відкритих торговельних точок та поступово наростив їхню частку до 63% у квітні. Так, із 894 магазинів, які працювали до війни, наразі діє 559.

У категорії Non-food (товари для дому, хімія, косметика) динаміка відкриття торгових точок склала 8%, зараз працюючими залишаються 2155 торговельних точок з 2652.

В опитуванні взяли участь 92 торговельні компанії, діяльність яких охоплює всі сегменти ринку, включаючи food-рітейл, electronics, fashion, ювелірні вироби, будівельні матеріали, аптеки, ПЕК та ін. Дослідження було розширено даними по трьох мережах у сегменті продуктового рітейлу та у секторі техніки та електроніки.