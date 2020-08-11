Бізнес вимагає повної заборони ввезення старих іноземних вагонів в Україну, - Шкіль

Після ухвалення рішення про заборону ввезення на митну територію України вагонів, серед залізничних адміністрацій приписки яких з 20 лютого 2014 року є або була залізнична адміністрація РФ деякі учасники ринку можуть знову спробувати завезти в Україну такі вагони через наявні прогалини в постанові уряду.

Про це в інтерв’ю "Цензор.Нет" заявив голова Комітету з питань інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник "Першої логістичної компанії" Максим Шкіль.

"Уряд ухвалив рішення не пускати в Україну порожні вагони під розмитнення. А от завантажені вагони в режимі тимчасового ввезення можуть вільно заїжджати. І тут ми бачимо потенційно слабке місце. За нашою інформацією, уже були й незабаром будуть нові спроби завезти в Україну завантажені старі вагони, розвантажити їх тут і після цього спробувати розмитнити. Спочатку пробними партіями по кілька штук, а потім цілими составами", - відзначив він.

За словами Шкіля, учасники ринку, зокрема, Федерація роботодавців разом із логістичними компаніями, трейдерами та вагонобудівниками регулярно слідкують за цією ситуацією і мають намір інформувати суспільство, "щойно стане зрозуміло, що це "вікно можливостей" знову відкрилося".

"Саме тому сьогодні єдине вирішення ситуації, яке бачить бізнес – це повна, без жодних винятків, заборона на ввезення іноземних старих вагонів з подовженим терміном експлуатації в Україну, а також заборона на вихід на колію будь-якого рухомого складу, який не відповідає вимогам щодо подовженого строку і технічного стану. Також ми вважаємо за необхідне ухвалення й оприлюднення чіткого графіка списання старих вагонів УЗ і порізки їх на брухт. Зараз такого графіка немає, попри те, що списання потребують 9 із 10 вагонів", - додав Шкіль.

Він також відзначив, що потрібна організація реального аудиту технічного стану і відкриття малодіяльних станцій, які останнім часом були закриті.

"Для учасників ринку не секрет, що капітальний ремонт багатьох вагонів, які випускає на колію "Укрзалізниця", відбувається тільки на папері. Це пряма загроза не лише конкретному вантажовідправникові, але й іншим учасникам залізничного руху, пасажирським перевезенням, оскільки старі вагони просто розбивають колії", - підкреслив він.

Щодо малодіяльних станцій, то, за словами Шкіля, протягом останніх років в Україні закрито близько 300 таких станцій.

"Там, де інвестори вклали гроші у розвиток інфраструктури, у будівництво об’єктів, які розташовані біля таких станцій - повинен бути діалог між державою і такими інвесторами", - сказав Шкіль.

Крім того, на його думку, УЗ мають бути ухвалені управлінські рішення, які дозволять, по-перше, зберегти колію і в цілому залізничну інфраструктуру в кращому стані задля гарантування безпеки перевезень. По-друге, дадуть змогу захистити інвесторів, які вже вклали гроші в оновлення рухомого складу. По-третє, завантажать українські вагоноремонтні та вагонобудівні заводи. І у підсумку дозволять створити додану вартість і робочі місця у низці суміжних галузей.

"Ми вже неодноразово приводили ці розрахунки, але вони не втрачають актуальності: чітка заборона на експлуатацію старих небезпечних вагонів дасть змогу згенерувати протягом наступних років до $11 млрд додаткового ВВП не лише коштом вагонобудування, але й шляхом прискорення і підвищення ефективності перевезень, поліпшення рівня транспортно-логістичних послуг, додаткових надходжень до бюджету", - підсумував Шкіль.

Нагадаємо, Кабмін заборонив ввозити в Україну російські залізничні вагони 15 липня. Заборона не дозволить ввозити вагони, що були раніше у власності російських компаній, навіть, якщо вони імпортуються не з території РФ.