Бизнес, пострадавший от войны, может получить грант от ООН: подробности

Пострадавшие от войны предприниматели могут получить грант на восстановление и развитие своего дела. Соответствующий проект реализует на Украине Международная организация по миграции ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции.
Проект направлен в поддержку внутренних переселенцев. Он называется: "Развитие малых и средних предприятий: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и возобновление бизнеса".
Подать заявку могут малые и микропредприятия, которые релоцируются или осуществляют деятельность в Киеве, а также в Киевской, Львовской, Закарпатской, Сумской, Черниговской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Днепропетровской или Харьковской областях.
Предприятия должны быть зарегистрированы граждан Украины не менее чем за 1 год до даты подачи заявки.
Заявки на участие в грантовой программе принимаются до конца октября 2023 года. Заполнить форму можно по ссылке.
Напомним, украинцы, родившие ребенка в эвакуации за границей, смогут получить помощь от государства.
Также в Украине обновили перечень территориальных общин, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Переселенцы этих общин имеют право на выплаты 2000-3000 гривен.
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