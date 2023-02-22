Бизнес, пострадавший от войны, может получить грант от ООН: подробности

Проект направлен в поддержку внутренних переселенцев. Он называется: "Развитие малых и средних предприятий: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и возобновление бизнеса".

Подать заявку могут малые и микропредприятия, которые релоцируются или осуществляют деятельность в Киеве, а также в Киевской, Львовской, Закарпатской, Сумской, Черниговской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Днепропетровской или Харьковской областях.

Предприятия должны быть зарегистрированы граждан Украины не менее чем за 1 год до даты подачи заявки.

Заявки на участие в грантовой программе принимаются до конца октября 2023 года. Заполнить форму можно по ссылке.