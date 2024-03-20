Бизнес рассказал о вызовах из-за давления со стороны силовиков

Для бизнеса и инвесторов остаются актуальными проблемами давление со стороны правоохранительных органов, а также штрафы от налоговой из-за "валютного контроля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инвесторов во время 11-го круглого стола, организованного народным депутатом, главой Временной специальной комиссии ВРУ по защите прав инвесторов Галиной Янченко.

"Таможня, давление со стороны правоохранителей, "палки в колесах" при строительстве новых предприятий или вводе в эксплуатацию мощностей. Есть и новые трудности, с которыми сталкиваются предприниматели. Сразу несколько участников встречи рассказали о штрафах от налоговой из-за просрочки времени на возврат средств в страну - т.н. валютный контроль", - прокомментировала нардеп.

Отдельное внимание во время круглого стола было уделено и вопросу взаимоотношений бизнеса и силовых структур. Так представитель Ливанской инвестиционной группы, которые в условиях войны вложили, смогли привлечь 15 млн дол. в новые предприятия в Киевской области, рассказали о конфликтной ситуации, которая возникла с Их предприятиями в Житомирской области.

“Наш вопрос достаточно показателен. Либо методы давления на бизнес нашего соседа-агрессора будут распространяться в Украине, либо современная Украина одержит победу. Мы надеемся, что подобные способы давления на бизнес со стороны силовых структур Житомирской области выйдут в публичное поле. Мы готовы идти на открытый диалог с руководством государства, с Верховной Радой и надеемся, что справедливость будет установлена.

По мнению инвесторов, эта проблема системна и кроется в менталитете силовых структур и их отношении к бизнесу. "Именно это нужно менять, потому что в противном случае бизнес просто перестанет существовать. От бизнеса зависит экономика, армия и сама страна", - подчеркнул Мерхеж Родриг, инвестор Ливанской группы.

Почти каждый предприниматель сталкивается с определенными "трудностями" при взаимодействии с правоохранителями, добавляет адвокат в области уголовного права Ольга Гетманенко.

"При необходимости воевать с внешним врагом, нам ни в коем случае нельзя воевать внутренне. Однако, к сожалению, внутренние враги с полезной целью оказывают давление на бизнес. И вопрос нужно решать, чтобы люди, сегодня верящие в Украину, не разочаровались и продолжали бороться. Почти каждый предприниматель сталкивается с определенными "шероховатостями" при взаимодействии с правоохранителями. Этот вопрос может быть урегулирован на законодательном уровне, с помощью дополнительного контроля. Эту проблематику поддержал каждый, кто присутствовал сегодня на круглом столе", - заявила адвокат.

Вместе с тем бизнес, поддерживающий экономику Украины, надеется на конструктив и сотрудничество со стороны государства.

"Предлагаю народным депутатам из парламентской спецкомиссии по защите инвесторов взять это дело на рассмотрение и на наш личный парламентский контроль", - подытожила Янченко.