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Бізнес розчарований роботою НКРЕКП і вимагає перезавантаження регулятора, - Центр Разумкова

Автор: РБК-Україна

47,1% опитаних представників бізнесу вважають, що чинний склад НКРЕКП не здатний усунути проблеми на енергетичному ринку, а 49,3% вважають єдиним виходом зі сформованої ситуації повне перезавантаження комісії.

Відповідні дані соціологічного дослідження оприлюднив Центр Разумкова".

"Суб'єкти господарювання та експерти дуже близькі у своїх оцінках професійності рішень НКРЕКП, а також необхідності повного перезавантаження складу Нацкомісії", - повідомили в Центрі Разумкова.

Головною проблемою регулятора опитані учасники ринку і експерти вказали корупцію і залежність від політичної волі влади.

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У цілому професіоналізм складу НКРЕКП представники бізнесу оцінили в 3,8 з 10 балів. В опитуванні взяли участь 156 ліцензіатів НКРЕКП, представлені у 23 областях і в Києві.

Опитані центром експерти ще більш критично оцінили роботу регулятора.

"64,5% опитаних експертів вважають, що є необхідність у проведенні повного перезавантаження складу членів НКРЕКП", - повідомили в центрі з посиланням на дані опитування 110 експертів з усіх регіонів країни.

Крім того, Центр Разумкова проводив опитування відношення до енергетичного регулятора серед населення. 78% громадян вважають незадовільною роботу НКРЕКП і їх підхід до встановлення та регулювання тарифів.

Понад 48% опитаних громадян назвали головною проблемою комісії корумпованість її членів.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України відкрив провадження щодо визнання неконституційним складу чинного НКРЕКП. Звернення подали 50 народних депутатів з усіх парламентських фракцій та групи.

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