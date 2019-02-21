Бізнес проти автоіндексації тарифів на перевезення, - Каленков

За словами Каленкова, автоматичний тариф не буде працювати в інтересах бізнесу

Грузоотправители Украины выступили против автоматической индексации тарифов на перевозки. Об этом заявил президент обьединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает РБК-Украина.

По его словам, рынок заинтересован в предсказуемости, но автоматическая индексация, тем более на индекс цен производителей, не дает ответа на этот запрос.

Как отмечает ЦТС, что еще в конце 2018 года стало понятно, что "Укрзализныця" намерена повышать тарифы на грузоперевозки.

"Если в прошлом году компания прибегала к скрытым методам повышения своих услуг, то на 2019 год были анонсированы планы по внедрению автоматической индексации тарифов на перевозки грузов на уровень индекса цен производителей промышленной продукции. Провести такую индексацию в УЗ намерены четыре раза за год: первый этап и повышение на 14,2% планировалось на 1 февраля", - говорится в материале.

По словам Каленкова, автоматический тариф не будет работать в интересах бизнеса, в то же время сейчас у предприятия нет стимула сокращать свои расходы.

"Самое важное – это создание независимого регулятора. Тогда можно разработать методику тарифообразования, установить экономически обоснованные тарифы, которые должны покрывать текущие расходы УЗ, инвестиции, долю прибыли и плюс должен быть механизм, который будет стимулировать УЗ эти расходы сокращать", - отметил Каленков.