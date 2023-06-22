Бизнес просит власти предотвратить рост стоимости эквайринга Mastercard и Visa

Международные платежные системы MasterCаrd и VISA не реагируют на призывы бизнеса отказаться от повышения комиссий за безналичные расчеты банковскими картами на период военного положения. С 1 июля 2023 года ожидается повышение ставки интерчейнджа до 0,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Ассоциации ритейлеров Украины в Офис президента, правительства и Национального банка Украины с просьбой отреагировать на ситуацию.

"Не применять условия Меморандума между платежными системами и Национальным банком, который был подписан в июле 2021 года, до окончания военного положения. Этот документ предусматривал график изменения ставки интерчейнджа до июля 2023 года. Меморандум, к которому сегодня апеллируют международные платежные системы, был подписан в условиях мирного времени. Он не учитывал обстоятельства, в которых украинцы и бизнес находятся уже второй год полномасштабной войны. Следовательно, вопрос возобновления действия Меморандума и предусмотренного графика должен происходить не раньше отмены в стране военного положения", - указывает RAU в своем обращении.

По данным Ассоциации ритейлеров Украины, подписанты Меморандума для затягивания времени готовят дополнительное соглашение к нему, следовательно, снижение ставок эквайринга не произойдет вообще или произойдет не ранее чем через три месяца.

"Для украинского бизнеса это критично. Попытка заключить дополнительное соглашение к данному Меморандуму, учитывая, что до этого снижение ставок происходило без подписания таких дополнительных соглашений, свидетельствует о прямом желании международных платежных систем повысить ставки интерчейндж и эквайринга как для малого, так и для большого бизнеса уже с 1 июля 2023 года", - сказано в обращении Ассоциации, которая отмечает обязанность властей Украины во время войны защищать интересы населения и украинского бизнеса.

Ассоциация отмечает, что бизнес истощен и не имеет свободных средств на уплату повышенной стоимости эквайринга, ведь его подорожание сейчас - изъятие у бизнеса в условиях войны и экономического спада сотен миллионов гривен дополнительных расходов в год.

"Украинский бизнес считает, что текущий уровень ставки интерчейндж на уровне 0,7% экономически обоснованным и компромиссным для всех сторон. Это позволяет ритейлерам не увеличивать свои расходы и сдерживать рост цен, а банкам и платежным системам зарабатывать на предоставленных услугах по эквайрингу", - подчеркивает RAU и отмечает безответственную позицию международных платежных систем.

Напомним, что Visa и MasterCard контролируют в Украине 99,4% рынка.

Ранее представители украинского бизнеса уже призвали международные платежные системы Visa и MasterCard и банки сохранить ставки интерчейндж на уровне не выше 0,7% и эквайринга на действующем уровне до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его окончания.