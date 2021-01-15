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Бізнес планує у 2021 році скорочувати персонал та підвищувати зарплати

Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців. Очікування звільнень відбувається п’ятий квартал поспіль.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2020 року.

За даними опитування, баланс відповідей становить "мінус" 9,9% (у IІІ кварталі 2020 року "мінус" 10,8%). Зменшення кількості працівників прогнозують респонденти всіх видів економічної діяльності, крім підприємств енерго- та водопостачання.

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На тлі прогнозів щодо скорочення працівників спостерігається посилення очікувань щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 58,9% (у ІІІ кварталі 2020 року - 52,1%).

Чергове опитування НБУ було проведено з 5 листопада 2020 року до 3 грудня 2020 року серед керівників 693 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2020 року керівники українських підприємств очікували зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,9%.

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

Прогноз погоди
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