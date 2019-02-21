Бізнес залишився наодинці з форс-мажором через неефективну політику НБУ, - експерт

Західні моделі роботи неефективні в українських реаліях, вважає аналітик

Бизнес остался наедине с форс-мажором из-за неэффективной политики Национального банка Украины (НБУ). Такое мнение высказал финансовый аналитик Алексей Кущ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

"С одной стороны, есть желание Нацбанка - создать какой-то универсальный инструмент реагирования на те или иные кризисные ситуации в банковской системе. То есть они хотят показать, что они действуют без поправки на лица, на звания, на масштабы бизнеса, что у них есть некий общий алгоритм действий, своего рода "протокол лечения", который они применяют. НБУ стремится показать в данном конкретном случае, что он проводит независимую политику и не поддается давлению извне. С другой стороны, такие действия хороши для стабильных экономик. Иными словами, в Швейцарии это хорошо. Хорошо ли это в Украине? Вопрос достаточно сложный", - сказал экономист.

По его словам, в системе процессуального надзора Нацбанка не нашли отражения ни события, которые произошли в 2014-2015 гг., ни трехкратная девальвация национального рынка, ни потеря части территорий и части бизнесов.

"То есть здесь получается, как в известной пословице: "Проблемы негров шерифа не волнуют". Бизнес, по мнению Национального банка, должен самостоятельно решать даже такие форс-мажорные проблемы, которые - следствие общей ситуации последних лет", - отметил Кущ.

По его мнению, стандарты банковского надзора, которые пытаются автоматически перенести с западных моделей на наши условия, не работают.

"В результате их искусственного применения наносится только дополнительный вред экономике", - заявил аналитик.