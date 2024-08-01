Бизнес ожидает роста цен и сокращения численности работников, - опрос НБУ

По данным НБУ, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в июле вырос до 44,4 пункта (в июне - 43,6).

"Адаптивность к проблемам с энергоснабжением, стабильная работа морского коридора, устойчивые инфляционные ожидания, смягчение валютных ограничений, а также сезонный фактор оказали положительное влияние на ожидания бизнеса", - говорится в сообщении.

В то же время ухудшение ситуации безопасности, риск дальнейших терактов против критической инфраструктуры и длительное ее восстановление, ухудшение курсовых ожиданий и значительный дефицит квалифицированных кадров оставались сдерживающими факторами. Они усложняли экономическую активность предприятий всех участвующих в ежемесячных опросах НБУ секторов.

На фоне усиления ожиданий темпов роста закупочных цен предприятия всех секторов, участвующих в опросе, продолжают прогнозировать дальнейшее подорожание цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Ситуация на рынке труда остается сложной. Только руководители строительных предприятий ожидали сохранения численности работников на уровне предыдущего месяца. Респонденты промышленности и сферы услуг прогнозировали сокращение персонала, хотя и несколько более низкими темпами, чем в предыдущем месяце. Самые сдержанные оценки дали руководители торговых предприятий, отметили в НБУ.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 июля 2024 года. В опросе приняло участие 435 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, НБУ в июле улучшил прогноз роста экономики Украины в 2024 году с 3,0 до 3,7%. Это обусловлено лучшими результатами I квартала и ожидаемым расширением бюджетных стимулов, а также развитием распределенного поколения, в том числе при поддержке масштабных программ кредитования.