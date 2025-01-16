Бизнес ожидает подписания закона о повышении акцизов на табак

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕБА.

Закон был направлен на подпись Президенту еще 9 декабря 2024 года и должен был вступить в силу с 1 января 2025 года.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, неподписание закона в срок уже стоило бюджету 378 млн грн по состоянию на 14 января.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация поддержала принятие упомянутого закона в части размера ставок акцизного налога на табачные изделия.

В частности, ассоциация отмечала важность предвидения подхода Европейского Союза к определению курса евро к гривне в течение года для обеспечения планирования бизнес-деятельности предприятий - крупнейших налогоплательщиков Украины.

"Нынешняя задержка в подписании этого Закона однозначно не способствует прогнозируемости для бизнеса и создает неопределенность для работы в среднесрочной перспективе", - говорится в обращении ЕБА.

Соответствующие письма к президенту ранее также направили Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine), Федерация работодателей Украины, Американская торговая палата в Украине и Украинский Совет Бизнеса.

Как отмечалось, закон №4115-IX предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро; продолжение действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет), а также имплементацию европейской практики по налогообложению ТИЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в 2025 году цена пачки сигарет вырастет примерно на 40 грн.

По оценкам Минфина, описанным в проекте Бюджетной декларации, принятие закона позволит увеличить поступления в госбюджет в 2025 году на 0,6 млрд грн, в 2026 году - на 5 млрд грн, в 2027 году - на 9,4 млрд грн и в 2028 году - на 13,9 млрд грн.