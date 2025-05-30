Бизнес должен воспитывать специалистов еще во время обучения в университете, - Метинвест Политехника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя департамента управления качеством образования и аккредитации университета Метинвест Политехника Константина Моисеенко.

По словам представителя Метинвест Политехники, в условиях кадрового голода бизнес понимает, что техническое и STEAM-образование является фундаментом будущей конкурентоспособности Украины. Сотрудничество бизнеса и государства в этой сфере может охватывать несколько направлений.

"Во-первых, бизнес должен активно входить в образовательную среду - от школ до университетов - и помогать передавать технологии и знания, формируя специалиста, готового к работе с первого дня", - сказал Моисеенко.

Он добавил, что компании также инвестируют в прикладную науку, ставят перед вузами реальные производственные задачи, привлекая студентов к их решению. По его словам, Метинвест Политехника уже имеет примеры успешного взаимодействия в таком формате.

Кроме того, современная модель образования предполагает создание учебного пространства непосредственно на производстве - лабораторий, стендов с оборудованием, тренингов и мастер-классов от практиков. Именно по такой модели работает Метинвест Политехника.

"Имеем положительный опыт сотрудничества с государственными вузами. Студенты Метинвест Политехники, Днепровской политехники и Института геотехнической механики вместе учились на предприятии в формате лабораторных сессий и мастер-классов", - отметил Моисеенко.

По его словам, "Метинвест" и университет создают условия, которые поощряют выпускников оставаться в стране и работать на предприятиях группы. В частности, компания полностью или частично покрывает стоимость обучения, предоставляет дополнительные стипендии к образовательному гранту, а также стипендию генерального директора для студентов, которые решают реальные задачи бизнеса.

Также "Метинвест" компенсирует расходы на жилье для выпускников, которые начинают карьеру на предприятиях компании в другом городе.

"Философия университета - сократить путь от получения диплома до первого рабочего места", - подытожил Моисеенко.

Мероприятие собрало более 500 участников, среди которых - представители правительства, бизнеса, образовательного сообщества, молодежи и лидеры мнений. Организатором конференции выступило Министерство образования и науки Украины при поддержке Офиса президента. Партнером мероприятия стала группа "Метинвест".

Среди спикеров были вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, заместитель главы Офиса президента Елена Ковальская, первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров и председатель правления Украинской Ассоциации ФинТех и инновационных компаний Ростислав Дюк.