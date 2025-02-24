Бизнес не имеет возможности компенсировать УЗ убыточные пассажирские перевозки, - эксперт

"Укрзализныця" должна работать над эффективностью пассажирских перевозок и выводить этот сегмент из убытков, ведь они достигли критического уровня. Традиционно УЗ покрывала эти убытки за счет повышения грузовых тарифов, но бизнес больше не в состоянии компенсировать компании растущие расходы.

"Укрзализныця" уже сейчас имеет источники влияния, чтобы исправить ситуацию в прибыльных перевозках - таких, как Интерсити, или международные направления. Но, к сожалению, эти прибыли стираются в целом в убыточности сегмента. Новый подход должен предусматривать, что если государство заказывает социальные перевозки в дешевых сегментах, то оно должно покрывать разницу между теми затратами, которые несет Укрзализныця, и теми доходами, которые она получает через продажу билетов. То есть, должен работать механизм социального заказа, о котором сейчас много говорят, но, к сожалению, никто его не хочет внедрять", - пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, руководству компании следует активнее работать над эффективностью в пассажирском сегменте, и вводить бесконтактные сети учета пассажиров - особенно на пригородных маршрутах.

"Одно из самых убыточных направлений - это пригородные перевозки. Там даже УЗ очень слабо понимает фактический пассажиропоток, и именно там сосредоточены проблемы с прибыльностью. Нужно просто вводить бесконтактные сети учета пассажиропотока - чтобы понимать количество льготных пассажиров и кто должен платить за их перевозку. И это очень большой пласт работы, который нужно делать", - подчеркнул Вовк.

Он подчеркнул, что сейчас игнорирование проблем в пассажирском сегменте привело к росту убытков до критических показателей, и бизнес больше не в состоянии закрывать эти убытки.

"Мы пришли к ситуации, когда эти расходы достигли критического уровня. Они уже сейчас превышают официально около 16 млрд гривен. Если учесть еще отсутствие платы за инфраструктуру, то это цифра, которая превышает 20 млрд гривен. Это огромная сумма, и, безусловно, сейчас бизнес уже не имеет финансовой потуги платить и компенсировать это направление", - говорит эксперт.

Напомним, ранее эксперты и бизнес-ассоциации обвинили Укрзализныцю в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.