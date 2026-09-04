Бизнес-конференция LFM 2026 в Киеве: что известно
Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" и агентство UCABevent представили программу LFM 2026 – XVII Международной конференции "Эффективное управление агрокомпаниями", которая состоится 8 сентября в Киеве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
Конференция в этом году предлагает посмотреть на агробизнес без привычных шаблонов: как перестроить бизнес-модели, сохранить эффективность в условиях глобальных изменений, адаптироваться к евроинтеграции и подготовиться к миру, где искусственный интеллект и автономные технологии становятся частью операционной реальности.
Организаторы обещают участникам 8+ часов управленческого интенсивности и нетворкинга, формат максимального взаимодействия, практические инсайты и обсуждение ключевых вопросов. Классические панельные дискуссии уступают место открытому диалогу, где участники смогут задавать вопросы, аргументировать собственную позицию и влиять на направление разговора.
Программа конференции
Конференцию откроют Тарас Высоцкий, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Николай Мазаный, генеральный директор CNH Industrial в Украине.
Нынешняя программа состоит из четырех тематических блоков, каждый из которых раскрывает отдельный аспект трансформации агробизнеса:
1. Стратегический горизонт украинского агробизнеса
Привычные бизнес-модели больше не гарантируют результат, а внешние факторы – от логистических ограничений и климатических рисков до изменений мировых рынков – заставляют компании пересматривать подходы к масштабированию и управлению. В этом блоке будем говорить о том, где проходит точка излома и как бизнесу сохранять устойчивость в новой реальности.
Посетителей ждут:
- Презентации "Точка слома: когда модель перестала работать" от Алекса Лисситсы, президента УКАБ, главы совета директоров ИМК.
- Дискуссии "Агроэкспорт под давлением: логистика, трейдинг и выносливость бизнеса".
Участники:
- Александр Перцовский, глава правления АО "Укрзализныця";
- Семен Синяков, директор департамента по работе с предприятиями агропромышленного комплекса и операторов рынка нефтепродуктов банка "Южный";
- Михаил Бно-Айриян, вице-президент по вопросам развития международных отношений МХП;
- Евгений Осипов, генеральный директор Kernel.
2. Win-win или шоковая терапия? Как членство Украины изменит устойчивость ЕС
Евроинтеграция создает для украинского агробизнеса новые правила, стандарты и возможности. Каким будет влияние расширения на европейскую экономику и как аграрному бизнесу адаптироваться к требованиям Green Deal без потери эффективности?
Ответы на эти вопросы вы получите во время:
- Презентации "Драги, Летта и Украина: как расширить ЕС и не развалить его экономику" от Александры Авраменко, главы комитета по евроинтеграции УКАБ.
- Дискуссии "Green Deal без убытков: как сохранить эффективность агробизнеса в условиях евроинтеграции?"
3. Демонтаж архитектуры. Готов ли бизнес довериться процессам, которые человек не способен понять?
Агробизнес входит в период, когда автоматизация, искусственный интеллект и автономные технологии изменяют саму логику организации производства. В этом блоке - о цифрах, производительности, дефиците людей и будущем автономного предприятия:
- Презентация "Большой агробизнес в цифрах: результаты 2025 и первые тренды сезона 2026" от Оксаны Бобровой, руководитель направления Benchmarking Agrohub;
- Презентация "Аграрная сингулярность: модель автономного предприятия в 2036 году" от Олега Хоменко, генерального директора УКАБ;
- Дискуссия "Агрономия без агрономов, а логистика без логистов: полная автоматизация операционки и рождение новых процессов".
Спикеры дискуссии
- Богдан Кривицкий, операционный директор ИМК;
- Дмитрий Скорняков, генеральный директор HarvEast;
- Александр Вержиховский, генеральный директор ИМК;
- Олег Заплетнюк, генеральный директор "ТАС Агро";
- Алексей Стеценко, коммерческий директор бизнеса СЗР Syngenta;
- Олег Зубченко, глава и член наблюдательных советов, эксперт по стратегии и операционной трансформации, преподаватель KSE GBS, вице-президент ABPMP Ukraine;
- Сергей Кравчук, генеральный директор "Галс Агро".
4. Последний рекрутер. Когда АІ перестанет играть роль помощника?
Искусственный интеллект уже изменяет не только отдельные процессы, но и сам рынок труда. Финальный блок конференции о профессиях будущего, трансформации образования и о том, как бизнесу готовиться к новой реальности.
Эта часть конференции охватит:
- Презентацию "Crash-тест рынка труда: глобальное исследование профессий под угрозой ликвидации" от Елены Бойченко, партнер департамента консалтинга "Делойт" в Украине.
- Дискуссию "Смерть академизма: университеты проиграют войну за знание персональным АІ-менторам?", которую будет модерировать Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства 2019-2020 гг.
Вместе с Игорем Коваленко, ректором Сумского национального аграрного университета, Наталией Теряхиной, директором по персоналу "Кернел", Дмитрием Завгородним, заместителем Министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Ольгой Трофимцевой, руководительницей проекта Немецко-украинский к обучению, подготовке кадров и развитию человеческого капитала.
Программа конференции LFM 2026 (фото: пресс-служба)
Условия участия и регистрация
Учитывая фактор безопасности, точное место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам.
Детали и регистрация доступны по ссылке.
Напомним, прошлогодняя конференция LFM 2025 проходила 4 сентября . На мероприятии будут присутствовать топ-менеджеры ведущих агрокомпаний, инвесторы, эксперты отрасли и владельцы инновационных стартапов в сфере аграрно-промышленного комплекса.