ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бізнес-імперію Трампа можуть оштрафувати на мільйони доларів

Новини » Суспільство    13.05.2019 - 14:39
Бізнес-імперію Трампа можуть оштрафувати на мільйони доларів
Фото: Trump Tower (wikipedia.org)

Влада міста Нью-Йорка можуть оштрафувати компанію The Trump Organization через велику кількость забруднюючих речовин, які виділяють будівлі

Небажання президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа боротися зі зміною клімату обійдеться його бізнес-імперії в багатомільйонні штрафи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, влада міста Нью-Йорка можуть оштрафувати компанію The Trump Organization через велику кількость забруднюючих речовин, які виділяють будівлі.

Як повідомляє видання, вісім об'єктів, що належать Дональду Трампу в Нью-Йорку, не відповідають новим правилам, які розробили для скорочення викидів парникових газів. Це означає, що компанії The Trump Organization загрожують штрафи у розмірі 2,1 млн доларів в рік починаючи з 2030 року, якщо тільки її будівлі не стануть більш екологічно чистими.

За словами чиновників, вісім найбільших президентських об'єктів Нью-Йорка викачують близько 27 тис. тонн зігріваючих планету газів, що еквівалентно 5,8 тис. автомобілів. До будівлям, які перевищують нові пороги забруднення, відносяться Trump Tower на П'ятій авеню і Trump Building на Уолл-стріт.

Найбільшим потенційним порушником є "Міжнародна готель і башта Трампа" (Trump International Hotel & Tower) - 174,6-метровий хмарочос, який височить над південно-західним кутом Центрального парку. Будівля буде оштрафовано на 850 871 доларів в рік, якщо вона не стане більш енергоефективна.

Зазначимо, міська рада Нью-Йорка прийняла зміни в законодавстві в квітні цього року. Нові штрафи спрямовані на скорочення зігріваючих планету викидів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що влітку 2017 року США офіційно заявили про виході з кліматичної угоди, яке підписали в Парижі в 2015 році. Документ визначає всесвітній план дій щодо стримування глобального потепління. 170 країн зобов'язалися вжити заходів щодо зниження викидів, технологічного переозброєння та адаптації до змін клімату.

Пізніше президент США Дональд Трамп допускає повернення країни в Паризьку угоду по клімату. Зокрема, він зазначив, що Паризьку угоду по клімату було для США "катастрофою".

Переговори США і Китаю по торговій угоді зайшли в глухий кут, - Білий дім В Ізраїлі заявили про можливу атаку Ірану через конфлікт із США
Новини України Дональд ТрампСполучені Штати Америкиэкологияштраф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся