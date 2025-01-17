Бизнес-империя "Континиум". Что стоит за ожесточенными баталиями за наследство Еремеева

После внезапной смерти влиятельного бизнесмена Игоря Еремеева в 2015 году бизнес-империя "Континиум", которая включает одного из крупнейших игроков на топливном рынке Украины — сеть автозаправок WOG, оказалась в центре настоящей юридической и судебной эпопеи. Подробнее — в материале РБК-Украина.

Семья бизнесмена столкнулась со сложным процессом получения контроля над частью активов финансово-промышленной группы, которые были принадлежащими Еремееву.

Дети, прямые наследники, через партнеров бизнесмена, в том числе Степана Ивахива и Сергея Лагура, были исключены из списка акционеров WOG и фактически не получили ничего из миллионов активов отца. Более опытные "акулы бизнеса" обыграли потомков своего бывшего партнера, присвоив 25% долю группы компаний WOG Holding в свою пользу.

На примере многолетних судебных баталий, охвативших уже полмира — от Украины до Кипра и Виргинских островов, можно ярко проиллюстрировать проблемы корпоративного управления в Украине. Тем более когда речь идет о сотнях миллионов долларов. На каком этапе находится самая громкая дело о разделе наследства?

Осенью 2024 года Верховный суд принял постановление, которое может изменить ход многолетней борьбы за наследство Игоря Еремеева. Коллегия судей признала недействительным договор о разделе имущества, заключенный между народным депутатом Степаном Ивахивым и его бывшей женой 30 сентября 2021 года, поддержав таким образом вдову бизнесмена.

Она утверждала, что Степан Ивахив безвозмездно передал корпоративные права на активы группы "Континиум", 25% которой принадлежали Еремееву, в пользу своей экс-жены на основании договора о разделе имущества при разводе, чтобы избежать возможного раздела наследства с вдовой и детьми Игоря Еремеева.

Верховный суд отменил решение предыдущих инстанций, которые отказались признать этот договор недействительным, и направил дело на повторное рассмотрение. Очевидно, что дело о корпоративных активах и контроле над группой компаний WOG получило новый виток. Но все по очереди.

Кто такой Игорь Еремеев?

Сегодня, почти через десятилетие после смерти Игоря Еремеева и следующего периода значительных потрясений, не каждый сразу вспомнит, кем был этот бизнесмен и какую роль он играл в украинском бизнесе и политике.

Родился в небольшом селе Острожец и выпускник Ровненского национального университета водного хозяйства по специальности "Промышленное и гражданское строительство", Игорь Еремеев в 24 года, в 1992 году, вместе со своим студенческим другом Степаном Ивахивым основал в родном селе частное предприятие "Континиум" и стал его директором. Направление бизнеса, которое выбрали молодые предприниматели, было многообещающим — сфера топлива и энергетики.

В последующие годы предприятие, начавшее с небольших полуподпольных автозаправочных станций, стремительно развивалось, ежегодно поглощая другие компании подобного профиля. А в 2000 году Еремеев и Ивахив заключили соглашение о совместном бизнесе с акционерами Дрогобицкого НПЗ Сергеем Лагуром и Петром Дыминским. Таким образом, компания "Континиум" получила в своем распоряжении собственный нефтеперерабатывающий завод.

Укрепленная финансово-промышленная группа достаточно быстро стала одним из лидеров топливного рынка не только Украины, но и Восточной Европы. По данным Государственной налоговой службы Украины, в последние годы жизни Еремеева в состав финансово-промышленной группы "Континиум" входило 224 компании, причем не только топливной, но и молочной и девелоперской сферы.

Кроме бизнеса, Еремеев активно занимался политикой: трижды был народным депутатом и имел репутацию влиятельного игрока в региональной и национальной политике. Впервые он стал депутатом Рады в 2002 году, выиграв выборы в одномандатном округе на Волыни, входил в фракцию "Аграрной" (позднее — "Народной") партии Владимира Литвина, второй раз был избран в 2012 году в том же избирательном округе как самовыдвиженец. В третий раз он попал в парламент в том же избирательном округе на внеочередных парламентских выборах 2014 года, возглавив депутатскую группу "Воля народа".

Фото: Игорь Еремеев

Таким образом, с начала 2000-х годов и до своей смерти Еремеев был одним из самых богатых и влиятельных деятелей своего времени. Его неожиданная смерть (бизнесмен умер в августе 2015 года в результате падения с лошади и травмы головы) стала для многих шоком и началом многолетней судебной тяжбы за право распоряжаться его имуществом, так как покойный не оставил завещания.

У Еремеева остались жена Татьяна и двое детей. 25-процентная доля наследства Еремеева в группе "Континиум" оценивалась в сотни миллионов долларов. Несмотря на то, что его доля в группе оставалась юридически неизменной, партнеры бизнесмена — Степан Ивахив и Сергей Лагур — фактически взяли управление на себя.

Как все начиналось

Как все начиналось Вскоре после смерти Еремеева его партнеры Ивахив и Лагур стали управлять офшорным трастом R&S Trust на Британских Виргинских Островах, о котором пойдет речь ниже. В этот траст были переданы корпоративные права на часть компаний группы "Континиум", которые принадлежали покойному бизнесмену. Вдова Еремеева утверждает: траст был создан без ведома ее семьи, более того — его деятельность лишила наследников возможности контролировать активы.

В случае с группой "Континиум" R&S Trust выступал формальным владельцем активов, а семья Еремеева была лишь бенефициаром, что на практике означало отсутствие реальных управленческих полномочий.

Именно с того момента вдова Еремеева инициировала судебные процессы как в Украине, так и за рубежом, заявив, что создание траста было незаконным, а нотариусы в Украине способствовали оформлению документов в пользу Ивахива и Лагура.

Фото: Степан Івахив

Акции группы компаний WOG Holding Ltd являются наиболее ценным активом траста. Предполагалось, что в случае смерти или утраты дееспособности Еремеева Сергей Лагур должен был стать доверенным лицом. В течение шести месяцев после этого Лагур должен был назначить квалифицированное и авторитетное доверенное лицо вместо себя, а протектором (защитником прав и интересов) должен был стать Степан Ивахив.

Однако вдова бизнесмена уверена, что это всего лишь "легенда", и при жизни ее муж никогда не создавал никакого траста. Более того, о его существовании семья узнала только в 2016 году.

Нарушенное доверие

Чтобы разобраться в ситуации, связанной с наследством бизнесмена, следует вернуться в 2013 год, когда после реструктуризации на Британских Виргинских Островах, в Нидерландах и на Кипре собственность WOG Group была распределена между четырьмя акционерами в равных долях по 25% акций.

После этого, по версии Ивахива и Лагура, в 2014 году он сам создал R&S Trust для своих детей, Романа и Софии, который включал акции компаний Yudelle Asset Holdings, WOG Holding Ltd, а также другие активы группы "Континиум".

Как бы там ни было, сразу после смерти Еремеева в августе 2015 года его партнеры начали действовать на опережение: Лагура был назначен доверенным лицом R&S Trust, а Ивахива — защитником траста. Однако уже в 2016 году вместо Лагура право управлять трастом передали компании Estera Corporate Services Ltd, что усилило контроль Ивахива над активами, а роль наследников Еремеева, наоборот, стала номинальной.

Фото: Сергей Лагура

О компании Estera Corporate Services Ltd стоит сказать отдельно. Это международный провайдер корпоративных и трастовых услуг, который фигурировал в офшорных делах. Более того, компания участвовала в сомнительных финансовых схемах, включая случаи мошенничества и отмывания денег. Юристы утверждают, что Estera может выступать "карманной" компанией для определенных клиентов, обеспечивая им конфиденциальность и контроль над активами.

Отметим, что Estera также упоминается в материалах Paradise Papers - масштабной международной утечки документов 2017 года, состоявшей из более 13 миллионов файлов. Эта утечка раскрыла информацию о скрытых финансовых операциях, уклонении от уплаты налогов и использовании оффшорных зон влиятельными людьми по всему миру - от британской королевы Елизаветы до экс-президента Украины Петра Порошенко.

В результате еще в 2017 году на Британских Виргинских Островах, где был зарегистрирован траст, начались первые судебные разбирательства. Семья Еремеева, как бенефициары R&S Trust, начала сомневаться в действиях управляющих и жаловаться на ненадлежащее информирование о их действиях по активам траста. Еще одним триггером конфликта стала продажа Ивахиву и Лагуру в 2017 году всех акций, принадлежащих Петру Дыминскому. После этого компании Kuffry Assets Holding Ивахива и Ramnisa Holdings Лагура стали владеть по 37,5% собственности WOG Group каждая. Фактически, все ключевые решения с того времени принимались в интересах Ивахива и Лагура, тогда как "третья сторона" оставалась в стороне.

При этом, согласно Уставу и акционерному соглашению, именно компания Еремеева Yudelle имела преимущественное право покупки акций Дыминского. Однако Estera не проконсультировалась с бенефициарами траста по этому важному решению, а обратилась за советом к Ивахиву как к защитнику траста. Таким образом, наследники Еремеева фактически были отстранены от получения доходов от группы "Континиум" при обстоятельствах, когда траст якобы был создан именно в интересах детей бизнесмена.

Тем не менее, в результате рассмотрения дела зарубежный суд наложил запрет на распоряжение активами траста до окончательного решения спора, после чего судебные разбирательства продолжились.

Бенефициары в изгнании

В 2021 году произошел следующий этап эпопеи, который еще больше запутал ситуацию с активами траста. Владельцы двух ключевых компаний, которые владели акциями WOG Holding Ltd — Kuffry Assets Holding Ивахива и Ramnisa Holdings Лагура с долями по 37,5% собственности WOG Group — ликвидировали их. Теперь осталась только одна компания на Британских Виргинских Островах, Yudelle Asset Holdings Ltd, которая, как утверждает вдова Еремеева, фактически ничем не владела.

29 декабря 2021 года Антимонопольный комитет Украины одобрил продажу доли акций Игоря Еремеева в WOG Holding Ltd в пользу Ивахива и Лагура. Это решение дало юридическую основу для передачи контроля над акциями и дальнейшего управления ими со стороны Ивахива и Лагура. Таким образом, это позволило им окончательно "закрыть" активы на себе. Согласно торговому реестру Кипра, уже на следующий день после решения АМКУ акционерами и бенефициарами WOG Holding Ltd и, соответственно, всей группы WOG стали Ивахив и Лагур.

После реализации схемы с выводом активов, 11 марта 2022 года Ивахив безвозмездно передал свою долю в WOG Group своей жене на основании договора о разделе имущества, подписанного между ними 30 сентября 2021 года. Позднее, в ноябре 2022 года, Ивахив и его жена официально оформили развод.

Примечательно, что при получении разрешения Антимонопольного комитета Украины на покупку долей акций Игоря Еремеева в декабре 2021 года Ивахив никоим образом не уведомил государственный орган о существовании договора о разделе имущества между ним и супругой, подписанного в сентябре 2021 года. Это обстоятельство вызывает вопросы относительно умышленного введения в заблуждение государственного органа, а также сомнения в законности сделки по покупке акций и существовании самого договора о разделе имущества.

На сегодняшний день полный контроль над WOG Group и другими активами сохраняют Сергей Лагур и бывшая супруга Степана Ивахива Светлана.

Сам Степан Ивахив в 2019 году вновь стал народным депутатом. После начала полномасштабной войны он покинул Украину. В настоящее время находится за рубежом, проживая, по данным РБК-Украина, преимущественно на Кипре и периодически в Дубае.

Ивахив является одним из самых завзятых прогульщиков в Верховной Раде, ни разу не появившись в сессионном зале за последние полтора года. С начала полномасштабного вторжения Украину покинул и Сергей Лагур. Последний чаще всего проживает в Греции, периодически посещая Амстердам.

Мнение адвокатов

Параллельно с судебными процессами в иностранных юрисдикциях семья Еремеевых подала многочисленные иски в украинские суды. Для того чтобы доказать, что на момент гибели владельцем "Континиума" был именно Еремеев, его семье было крайне важно получить свидетельство о праве на наследство за рубежом. Однако это не удавалось сделать более пяти лет.

Оппоненты действовали быстро. И только в 2024 году Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций, признав действия нотариуса и партнеров Еремеева незаконными. Суд подчеркнул, что наследственные права семьи были нарушены, однако ситуация до сих пор остается неразрешенной из-за особенностей украинского законодательства — хотя суд и обязал нотариуса выдать свидетельство, она не выполнила решение суда.

Тем временем, в 2023 году семья Еремеевых подала очередной иск, утверждая, что часть активов группы "Континиум" была передана в управление подставным лицам. Татьяна Еремеева заявляет, что во время фиктивного развода Ивахив формально передал своей бывшей жене корпоративные права на активы группы "Континиум", часть которых принадлежала покойному Еремееву. Таким образом, эта доля была исключена из наследства, которое должно было перейти к семье Еремеевых. Именно избегание распределения активов в пользу ее семьи, по словам вдовы, и было целью этих действий.

Суды первой и апелляционной инстанций сначала стали на сторону Ивахива. Однако в октябре этого года, после всестороннего рассмотрения дела, Верховный Суд отменил предыдущие вердикты. В постановлении суда говорится о весомых процессуальных нарушениях, которые нарушили право истца на справедливое судебное разбирательство.

В результате в октябре 2024 года Верховный Суд отправил дело на повторное рассмотрение. Принимая это решение, судебная коллегия отметила, что оно основывается на многочисленных ошибках, допущенных во время предыдущих слушаний. В частности, указано, что Ивахив отказался предоставить копию договора передачи активов, а судьи не приняли принудительных мер для получения этого документа.

Кроме того, Ивахив менял свою позицию, сначала утверждая, что договор был нотариально удостоверен, а затем заявив, что его заключили в простой письменной форме. Верховный Суд отметил, что это может свидетельствовать о "недобросовестном поведении ответчиков и попытке уклониться от исполнения обязательств".

Более того, запрос договора у нотариусов вообще не подтвердил существование официальных записей о его удостоверении.

"Запрос договора у нотариусов не принес результатов, так как информация о удостоверении ими договора была недостоверной", — говорится в постановлении суда.

В настоящее время дело возвращено на повторное рассмотрение с поручением проверить обстоятельства заключения договора и возможные манипуляции со стороны ответчика.

И хотя постановление Верховного Суда стало значимой промежуточной победой для семьи Еремеевых, вопрос возврата активов остается открытым. Это дело превратилось в шахматную партию с очень высокими ставками. Пока что очевидно, что окончательные решения еще впереди, и они могут существенно изменить расклад сил в одной из крупнейших топливных компаний страны.