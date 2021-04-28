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Бізнес найбільше задоволений роботою господарських судів, - дослідження

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 15:23
Бізнес найбільше задоволений роботою господарських судів, - дослідження Фото:бізнес найбільше задоволений роботою господарських судів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Серед українських судів найкращу оцінку від бізнес-спільноти отримали господарські суди.

Про це йдеться в дослідженні "Судовий індекс", проведене Європейською бізнес-асоціацією у партнерстві з юридичною фірмою GOLAW.

Зазначається, що у 2020 році інтегральний показник "Судового індексу" зріс до 2,50 балів за 5-ти бальною шкалою (у 2019 році він складав 2,45 балів).

В цілому оцінки роботи судової системи з боку бізнесу п’ять років поспіль є майже незмінним.

При цьому рівень довіри до судової системи з боку керівників компаній склав 1,82 балів (1,98 у попередньому періоді). Зазначається, що оцінка директорів, завжди має більш емоційне забарвлення, ніж оцінка юристів.

Бізнес найбільше задоволений роботою господарських судів, - дослідження

"2020 рік став справжнім випробуванням для роботи всієї судової системи. До традиційних проблем додалися наслідки пандемії, які тільки посилили наявні слабкі місця, зокрема у частині строків розгляду справ та підготовки рішень. Тоді як професійна спільнота з більшим розумінням поставилася до викликів минулого року, настрої директорів компаній виявилися більш драматичними на тлі поточної ситуації та відсутності зрушень в бік впровадження судової реформи", - підкреслила виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев’янко.

Оцінка неупередженості судової системи з боку експертної юридичної спільноти дещо зросла - 2,69 балів (2,55 у 2019 році), як і оцінка факторів організації та діяльності судової системи - 2,98 балів (2,83 у минулій хвилі опитування).

Найкраще експерти оцінюють доступність судових рішень, кваліфікацію та професіоналізм суддів, доступність судового захисту, а найгірше - строки прийняття судових рішень.

До факторів негативного впливу на довіру до судової гілки влади експерти відносять, перш за все, занадто високу завантаженість судів, що позначається на якості судового розгляду, а також довготривалість розгляду справ та підготовки рішень.

Найвищу оцінку від професійної спільноти отримали господарські суди - 2,59 балів з 5-ти можливих. На другому місці загальні суди - 2,47 балів, і на третьому - адміністративні з оцінкою 2,42 балів.

Коментуючи результати дослідження, керуючий партнер GOLAW Валентин Гвоздій наголосив, що оцінювалось те, що відбувалося в судовій системі в останні декілька років, які кроки призвели до суттєвих трансформаційних змін.

"Ми дуже сподіваємося, що діюча влада не збавить темпів, а навпаки зробить все необхідне для того, щоб судову владу укріпити"", - заявив Гвоздій.

Дослідження складається з трьох рівнозначних компонентів: оцінка рівня довіри до судової системи керівниками компаній-членів EBА, оцінка неупередженості судової системи, середня оцінка дев’яти факторів організації та діяльності судової системи.

Результати дослідження EBA і GOLAW представили 27 квітня. У дослідженні, яке проводилося з 1 до 16 квітня 2021 року, взяли участь 98 юристів членських компаній асоціації та понад 100 топ-менеджерів компаній.

Нагадаємо, дослідження "Судовий Індекс" проводиться Європейською бізнес-асоціацією з 2013 року для моніторингу та своєчасного виявлення проблемних аспектів у взаємовідносинах між бізнесом та судовою гілкою влади.

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