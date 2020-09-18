Бізнес-асоціації просять Раду відкликати законопроекти, що скасовують детінізаційні закони

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За їх словами, існуюча ситуація виштовхує в "сіру зону" сумлінних платників податків

Бізнес звернувся до керівництва профільних парламентських комітетів, голів фракцій, голови Верховної ради України Дмитра Разумкова з закликом не підтримувати законопроекти №3853-1 і №3853-2, які пропонують скасувати розширення застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) як такі, що не мають належного обґрунтування і створюють суттєві ризики відновлення схем мінімізації податків.

Про це заявили Європейська бізнес асоціація, члени Української Ради бізнесу - Громадський союз "Аптечна професійна асоціація України", Асоціація платників податків України, Асоціація імпортерів і дистриб'юторів автокомпонентів, Асоціація "Українські імпортери побутової електроніки", "Українська федерація індустрії безпеки", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У зверненнях йдеться про те, що законослухняний бізнес підтримує вже проголосовані у 2019 році Верховною радою України законів України щодо запровадження програмних РРО поруч з "класичними" касовими апаратами, скасування штрафу в 1 гривню за невидачу фіскального чека, підвищення ефективності контролю за дотриманням законодавства через стимулювання покупців вимагати фіскальний чек і можливість передавати чек в електронній формі, що вкрай важливо для інтернет-торгівлі.

Бізнес-асоціації нагадують парламентським партіям, що відповідні норми підтримані керівництвом двох партій і містяться в Меморандумі про співпрацю, підписаних рік тому Коаліцією УРБ з політичними партіями "Слуга народу" і "Голос".

"Один з пунктів передвиборчого Меморандуму прямо декларує: "Введення єдиного податкового електронного документа для контролю ланцюжка поставок ризикових категорій товарів і стимулювання покупця отримувати фіскальний чек при їх покупці", - йдеться у зверненні.

Бізнес не бачить ризиків для легальних учасників ринку в так званому "фіскальному кешбеці", як інструменті забезпечення відповідальності продавця за невидачу фіскального чека.

Закон передбачає значний перелік ідентифікуючих даних, які надає скаржник в самій скарзі, вважають в Українській федерація індустрії безпеки, відзначаючи, що заявник, який дає інформацію про порушення, може це зробити тільки через власний електронний кабінет платника податків (cabinet.sfs.gov.ua/login).

"Зазначені ініціативи забезпечать прозорі та рівні конкурентні умови для всіх учасників ринку і створять загрози тільки для недобросовісних учасників", - йдеться в листі на ВРУ Асоціації платників податків України.

В Асоціації "Українські Імпортери побутової електроніки" закликають ВРУ відмовитися від відкату детенізаційних реформ і не створювати умови для зростання потужних "схем" із заниження виручки і мінімізації податків: "Існуюча ситуація виштовхує в "сіру зону" сумлінних платників податків, які прагнуть до збереження конкурентної спроможності".

Нагадаємо, норми законів №128-IX і №129-IX - про поступове розширення сфери застосування РРО та їх програмних аналогів, а також про механізм кешбек - коли покупці отримують частину вартості покупки, якщо продавець видав фіктивний фіскальний чек.