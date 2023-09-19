Беженцы за рубежом смогут оформить выплаты после возвращения в Украину: подробности

"Сейчас мы уточняем в проекте постановления урегулирования правительства так, чтобы не было никаких спорных вопросов, чтобы все граждане при возвращении из-за границы и которые не имеют места жительства в результате разрушения дома, или если жилье находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий, то эти граждане так же имеют право на назначение выплат для ВПЛ", - говорится в заявлении.

По ее словам, эта помощь от государства нужна для адаптации в стране и будет предоставляться до момента, когда семья сможет найти работу, арендовать жилье.

В какой срок можно будет обращаться за выплатами

"Мы вносим изменения, что семья, которая возвращается из-за границы, она сможет обратиться за выплатами в течение 15 дней после возвращения. Такую норму предусматриваем, чтобы обезопасить от миграции, когда человек приезжает на выходные, потом выезжает в Европу и таким образом сохраняет право на выплаты в обеих странах одновременно", - сказала Марчак.

Она уточнила, что сама процедура подачи заявления на выплаты для ВПЛ не меняется, надо обращаться в управления соцзащиты, или через "Дію" подать заявку и после обработки всех документов выплаты будут назначены.

Важная информация для переселенцев

Ранее сообщалось, что в Украине изменены периоды выплат государственного пособия внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.

Также в августе 2023 года в Украине начались проверки мест обитания людей со статусом ВПЛ. В результате такой идентификации некоторым украинцам могут быть отменены социальные выплаты.