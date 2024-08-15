Украинские беженцы в Чехии: как интегрировались и какие доходы приносят чешскому государству

Сколько украинцев проживают в Чехии

На территории Чехии зарегистрировано около 1 млн иностранцев, из них более 570 тысяч являются гражданами Украины. Об этом сообщил чешским депутатам начальник полиции Мартин Вондрашек.

По данным чешского МВД, по состоянию на 5 августа число людей со временной защитой достигло 370 000. Больше украинских беженцев только в Германии (1,3 млн) и Польше (965 тыс.)

В прошлом учебном году школы в Чехии посещали около 49 539 учеников и студентов. В начальных школах обучалось более 37 тысяч украинских детей.

Украинские беженцы приносят доход чешскому государству

По данным Минтруда, в июне в Чехии работали около 122 000 беженцев. Среди них чаще женщины (62%), чем мужчины (28%).

"Значительная часть экономически активных беженцев сегодня является частью нашего рынка труда, и можно наблюдать тенденцию, когда беженцы приносят системе больше, чем получают от нее", – отметила спикер МВД Катержина Прохазкова.

В ведомстве прогнозируют, что в скором времени доходы достигнут 40 миллиардов крон (примерно 1,6 млрд евро).

Фото: Работа за границей (gettyimages.com)

Ранее сообщалось, что только за первые три месяца 2024 года беженцы уплатили в бюджет на 2,9 млрд крон (около 117 млн евро) больше, чем было потрачено на социальную и гуманитарную помощь.

В 2022 году расходы на украинских беженцев составили 25 млрд крон, а доходы – 12,6 млрд. В 2023 году эти цифры почти сравнялись – 21,6 млрд и 21 млрд крон соответственно.

За первый квартал 2024 года доходы составили 6,4 миллиарда чешских крон, расходы – 3,5 миллиарда, сообщила аналитик Министерства труда и социальных дел Магдалена Климешова.

В Чехии растет количество украинских врачей

Минздрав признал профессиональную компетентность 200 врачей общей практики, 12 стоматологов и 3 фармацевтов, получивших образование в Украине и являющихся ее гражданами. Об этом сообщил спикер ведомства Ондржей Якоб.

Эта статистика касается врачей и фармацевтов, приехавших в Чехию как до войны, так и после ее начала.

В то же время добавилось более 600 медсестер общего профиля и других немедицинских профессий из Украины.