Бойцами "Вагнера" в Беларуси руководит уроженец Украины, который воевал в Чечне и Сирии - СМИ

Выступая перед наемниками в лагере под Осиповичами 19 июля Евгений Пригожин, заявил, что "старшим в направлении Беларуси" будет человек, по имени Сергей, который имеет прозвище "Пионер".

All Eyes on Wagner утверждает, что речь идет о 46-летнем Сергее Владимировиче Чубко.

Журналисты белорусского издания "Наша Нива" выяснили, что Чубко родился в семье военного в Черновцах. Его отец воевал в Афганистане. После распада СССР семья Чубко переехала в Россию, в город Новороссийск. В 1994 году Сергей Чубко пошел служить по контракту в российскую армию. Воевал в Чечне.

В 2002 году разорвал контракт и перешел в частное охранное предприятие. В 2003 году Сергей Чубко, не имевший высшего образования, неожиданно возглавил комитет городской администрации в Новороссийске. В 2005 году он перешел на должность заместителя главы администрации сельского округа.

В 2010 году Чубко работал охранником в нескольких компаниях, а также был сотрудником частной охранной фирмы. В 2011 году его хотели лишить российского гражданства из-за того, что он якобы тайно имеет украинское гражданство.

Неизвестно, воевал ли Чубко в Украине в 2014 году, но в декабре 2014 года он стал одним из основателей организации "Казаки" в Новороссийске. Российские "казаки" добровольцами массово пошли воевать на стороне России после провозглашения так называемой независимости марионеточных "ДНР" и "ЛНР".

Он присоединился к "ЧВК Вагнер" в январе 2017 года. После этого поехал в Сирию. Там он также сделал карьеру: после года службы его назначили руководить военной операцией "Вагнера" в Восточной Гуте.

В 2019 году Чубко перевели в Ливию, где открывался очередной штаб "Вагнера", и он стал руководителем ЧВК в этом регионе.

ЧВК "Вагнера"

Напомним, в июне основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организовал попытку государственного переворота в России. Он пытался заставить российские власти сменить министра обороны и главу Генштаба.

В первый же день мятежа под контролем наемников оказался Ростов и местные военные объекты. После этого они направились в сторону Москвы.

На этом этапе между Пригожиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко прошли переговоры. В результате бунт "вагнеровцев" прекратился и им позволили "переехать" в Беларусь.

После этого наемники начали свою передислокацию, их разместили на одной из военных баз.

Вчера стало известно о прибытии 11 колонны "вагнеровцев" в Беларусь.

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