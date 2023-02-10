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Бойцы ВСУ сбили российскую ракету из ПЗРК: в Воздушных силах показали видео

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Пятница 10 февраля 2023 15:57
Бойцы ВСУ сбили российскую ракету из ПЗРК: в Воздушных силах показали видео Фото: бойцы ВСУ сбили российскую ракету из ПЗРК (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" уничтожили российскую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска 10 февраля вновь нанесли массированный ракетный удар по Украине. Всего враг запустил 71 крылатую ракету, однако силам ПВО удалось уничтожить 61 из них.

РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней массированной атаки.

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ракетный удар ВСУ Воздушные силы Украины
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