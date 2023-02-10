Бойцы ВСУ сбили российскую ракету из ПЗРК: в Воздушных силах показали видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска 10 февраля вновь нанесли массированный ракетный удар по Украине. Всего враг запустил 71 крылатую ракету, однако силам ПВО удалось уничтожить 61 из них.

РБК-Украина сообщало все подробности сегодняшней массированной атаки.

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