Бойцы ВСУ ликвидировали оккупантов, которые сняли фейк о "захвате" Вольного Поля

Что предшествовало

На днях россияне распространяли видео, которое якобы доказывало оккупацию российскими войсками населенного пункта Вольное Поле Донецкой области.



Что говорят в 128-й ОГШБр

По словам украинских военных, видео оккупантов было постановочным. По их данным, группа россиян проникла в населенный пункт и сразу сняли видео, где они размахивают триколором.

Однако это продолжалось недолго. Уже через несколько минут после съемки "успехов" россияне получили "праздничный подарок" от Сил обороны Украины.

Бойцы 15 отдельного горно-штурмового батальона 128 отдельной горно-штурмовой бригады вместе с побратимами из 31-й отдельной механизированной бригады нанесли удар по врагу.