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Бойцы ССО уничтожили вражескую БМП, пытавшуюся поразить украинские экипажи БпАК (видео)

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Воины Сил специальных операций уничтожили российскую БМП, которая пыталась поразить украинские экипажи БпАК в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram CCO.

Как сообщается, операторы одного из подразделений ССО во время ведения ночной разведки обнаружили на левом берегу Херсонской области российскую БМП, которая вышла на охоту на украинские экипажи БпАК.

По враждебной цели было оперативно нанесено огневое поражение ударными дронами. В результате БМП противника уничтожена до основания, а украинские пилоты продолжили свою работу по уничтожению оккупантов на левом берегу Днепра.

Потери России в Украине

За прошедшие сутки, 29 января, украинские военные ликвидировали еще 960 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 384 140 единиц личного состава.

Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 29 ББМ, 31 артсистему и другую технику врага.

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