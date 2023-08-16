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Бойцы ССО уничтожили российскую станцию радиопомех "Житель": видео

Фото: бойцы ССО уничтожили российскую станцию радиопомех "Житель" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Сил спецопераций вместе с другими защитниками уничтожили российскую станцию радиопомех "Житель". Также ликвидированы несколько оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

Воины 3-го полка ССО Украины во взаимодействии с дружественным подразделением Сил обороны уничтожили сразу три единицы вражеской техники. Среди них автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель", машина технической поддержки вместе с личным составом, а также танк.

 

Уничтоженный комплекс "Житель" предназначен для автоматизированного обнаружения и подавления сигнала в радиусе 20-30 километров. Также станция может также являться пунктом радиоэлектронной разведки.

Потери русской армии

Напомним, что Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери своих войск, а также незаконных формирований, в том числе частных военных компаний.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже более 255 тысяч российских захватчиков. За последние сутки ликвидировано 650 оккупантов, а также десятки единиц техники врага.

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