Бойцы ССО уничтожили российский ЗРК "Оса" на Угледарском направлении (видео)

Ситуация на фронте

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 18 районам сосредоточения российских войск, уничтожив два артиллерийских средства и два пункта управления БПЛА врага.

На Покровском направлении украинские военные успешно остановили 25 штурмовых и наступательных атак агрессора в районах таких населенных пунктов, как Елизаветовка, Луч, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Тарасовка, Лысовка, Зеленый