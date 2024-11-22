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Бойцы ССО совершили налет на позиции россиян в Курской области (видео)

Иллюстративное фото: бойцы ССО (ссо.mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Воины 8-го полка Сил специальных операций совершили налет на позиции россиян в Курской области. Было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

"Во время проведения специальной разведки в Курской области воины 8-го полка Сил специальных операций совершили налет на позиции противника", - говорится в сообщении под видео.

В результате операции операторы ССО уничтожили 10 оккупантов, еще трое пополнили обменный фонд.

Бои в Курской области

Напомним, в августе ВСУ начали операцию в Курской области, заняв более сотни населенных пунктов (более 1 тысячи квадратных километров). Сейчас там идут бои, россияне пытаются отбить свои территории.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, задачей украинских бойцов в Курской области является уничтожение врага на его территории.

По его словам, в течение почти трех месяцев боевых действий в Курской области российская сторона потеряла более 20 тысяч военнослужащих. Также была уничтожена 1101 единица российской военной техники и вооружения.

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